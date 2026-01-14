衛武營6月迎鹿特丹愛樂 指揮沙尼自彈自指秀全能

國際頂尖樂團鹿特丹愛樂管弦樂團今年6月12至14日將在首席指揮哈夫．沙尼（Lahav SHANI）親自率領下，三度造訪衛武營國家藝術文化中心，沙尼不只要展現鋼琴家與指揮家雙重身份的「自彈自指」魅力，還特邀台灣小提琴家黃俊文及女高音蕭涵輪番獻藝。

首場演出以荀白克《昇華之夜》揭開序幕，描繪愛的包容與光輝；下半場則由馬勒《G大調第四號交響曲》帶出天國的童趣幻想，由蕭涵擔綱獨唱。

6月13日，沙尼將挑戰蕭斯塔科維契《F大調第二號鋼琴協奏曲》「自彈自指」，同場演出瓦格納《大鼻子情聖》序曲與布拉姆斯《D大調第二號交響曲》，呈現荷蘭音樂風格與溫暖田園氣息。

6月14日最終場，則由黃俊文演出貝多芬《D大調小提琴協奏曲》，並以貝多芬降E大調第三號交響曲《英雄》收尾，帶給觀眾深刻的藝術體驗與精神共鳴。

鹿特丹愛樂自1918年成立以來，以戲劇張力與細膩層次聞名，本次三度登上衛武營，也是全台獨家。由於沙尼此次任期將屆尾聲，三度訪台也成珍貴告別演出。衛武營邀請觀眾親臨見證這段東西方港都的音樂輝煌。更多資訊及購票請洽衛武營官網或OPENTIX系統。