衛浴專家得票旋風炸彈標案 凌濤：上次得標是賴市長公園設施採購案

記者周志豪／台北報導

國防部5.9億元「RDX海掃更」旋風炸彈標案，遭質疑竟由資本額僅0.12億元的主業衛浴裝修「福麥公司」得標。國民黨桃園市議員凌濤今再爆，福麥上次承攬政府案件，竟是2013年總統賴清德台南市長任內的公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護，如今「RDX海掃更」軍購案僅「福麥公司」投標、得標，是否量身打造？

對於國防部以該公司具「化學原料批發業」與「國際貿易業」資格回應。凌濤質疑，「RDX海掃更」在武器分級為1.1D大規模爆炸等級，比手榴彈還危險，國防部對標案沒有任何實質把關，已令人匪夷所思，國防部軍備局生產製造中心，真的吞得下去，國人安全又在哪？

凌濤批評，民進黨過去劣跡斑斑，由資本額200萬元小吃店，取得16.5億元快篩採購案；又有資本額50萬元的「1人公司」超思承購近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財；這次案件根本是過往小吃店買快篩、超思買雞蛋等弊案翻版。

