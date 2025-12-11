「衛浴專家」福麥承攬5.9億旋風炸藥？ 王鴻薇與凌濤質疑國防預算把關

照片來源：AI生成示意圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立委王鴻薇10日表示，網路上有民眾爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司。她質疑：「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」桃園市議員凌濤今（11）日也表示，5.9億國防部1.1D級旋風炸彈，由「衛浴專家」福麥得標，軍備局吞得下去嗎？

「小吃店買快篩、超思買雞蛋翻版？」凌濤指稱，福麥公司根本僅是「衛浴專家」，以0.12億資本額承攬國防部5.9億1.1D危險等級旋風炸彈，過去曾經得標政府案件，是總統賴清德台南市長任內，有關公園拉筋台、健身器材等設備修繕。

凌濤說明，福麥國際室內裝修公司前身為「福麥國際公司」及「台南宅急修工程」，勞動部勞動力發展署及該公司人力網站資料顯示，福麥公司不只是裝修公司，還是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，「所以台灣國防部旋風炸彈，竟然由衛浴專家福麥公司承攬？」而且以0.12億資本額承攬國防部5.9億的巨額「武器、彈藥及其零件」採購，可以說跨行跨很大，胃口更是驚人。

此外，凌濤提到，「RDX海掃更」在武器分級裡RDX分類為1.1D，屬大規模爆炸等級（mass explosion hazard），比手榴彈還要危險；國防部的回應，竟是該公司具經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「國際貿易業」等項目。他批評，沒有任何實質把關，令人匪夷所思，國防部軍備局生產製造中心，真的吞得下去，國人安全又在哪？

凌濤進一步表示，查詢福麥公司資訊，公開資料顯示上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德時任台南市長任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護；如今我國軍購「RDX海掃更」，全案經今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有「福麥公司」一家廠商投標，最後順利得標，更加深外界質疑是否量身打造的疑點。

凌濤強調，民進黨過去劣跡斑斑，由200資本額小吃店前身高登環球，取得16.5億快篩；又有50萬資本額「1人公司」超思承購將近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財，令國人感到憤怒。他表示，時值1.25兆國防特別條例審查，若國防部不把該案採購釐清，恐怕民眾不會輕易讓辛苦的納稅錢，再度投入不清不楚的特別條例。

王鴻薇昨日表示，在網路上引發討論的高價國防部標案，由一家裝修公司承包，真令人嘖嘖稱奇。這宗標案的品項是武器彈藥及其零件，RDX海掃更的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥。

王鴻薇提到，這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，而且按照他們公司的公開廣告內容：「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色。」實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。

王鴻薇特地去找了街景地圖，根據公開招標文件公示，這家公司於94年就登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號。如果從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。

王鴻薇質疑，到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感；國防預算已經占到總預算的三分之一，再加上1.25兆特別預算壓境，賴總統頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白。

針對王鴻薇爆料，國防部長顧立雄今日稍早表示，只要有代理商有資格，能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，經國防部查證屬實，就可以代理進口。

