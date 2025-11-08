衛浴設備相同？資深媒體人揭粿粿、王子裸擁照真相
藝人范姜彥豐自爆老婆粿粿出軌，對象竟是共同好友王子邱勝翊，《鏡週刊》揭露范姜委託徵信社蒐證，取得粿粿與王子「裸體相擁」的大尺度照片，資深媒體人巫嘉芬也在東森財經新聞《57爆新聞》上，公開網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，對比粿粿IG的照片，背景竟是粿粿家的衛浴設備。不過徵信社執行長謝智博針對「裸照」有不同看法。。
巫嘉芬在《57爆新聞》表示，現在不只週刊有、徵信社有，連網友也有疑似裸擁的照片，對比粿粿在IG分享的照片，可以發現網傳裸擁照的背景，與粿粿家的衛浴設備櫥櫃相同，不過目前2人都不承認，是否為真仍待當事人出面說明。此外，網紅玉米泉哥聲稱有照片及文字訊息等證據，尺度恐怕更大。
節目上也請來徵信業者汪熹，他分析該張網傳裸擁照看起來像是自拍、沒有第三人介入，有可能是趁粿粿手機沒鎖，或是破解其密碼拿到的，再不然恐怕就是裝針孔取得。汪熹認為，范姜現在只要拿出1、2張在不違法狀況下取證的親密照片，大家就會明白了，但是目前都沒有就很奇怪，提醒若裸照取得方式不合法，最後恐怕會惹得一身腥。
針對網傳疑似裸擁照，徵信社執行長謝智博在threads上駁斥，在相關貼文留下「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」、「三方都是很好的人，請勿繼續撕裂」等語。
