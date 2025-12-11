衛浴進口修繕商承攬國防部標案？凌濤：小吃店買快篩翻版

桃園市議員凌濤。圖：資料照

國防部5.9億1.1D危險等級旋風炸彈標案由福麥國際室內裝修公司得標，國民黨籍桃園市議員凌濤質疑，該公司前身為「福麥國際公司」及「台南宅急修工程」，以勞動部勞動力發展署、及該公司人力網站資料顯示，福麥公司不只是裝修公司，他還是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，所以台灣國防部旋風炸彈，竟然由衛浴專家福麥公司承攬？而且以0.12億資本額承攬國防部5.9億的巨額「武器、彈藥及其零件」採購，可以說跨行跨很大，胃口更是驚人。

此外，凌濤指出，「RDX海掃更」在武器分級裡RDX分類為1.1D，屬大規模爆炸等級（mass explosion hazard），比手榴彈還要危險；國防部回應竟以該公司具經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「國際貿易業」等項目，沒有任何實質把關，令人匪夷所思，國防部軍備局生產製造中心，真的吞得下去，國人安全又在哪？

凌濤說，經進一步清查公開資料，福麥公司上一次承攬政府案件，恰好是2013年總統賴清德時任台南市長任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護；如今我國軍購「RDX海掃更」，全案經今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有「福麥公司」一家廠商投標，最後順利得標，更加深外界質疑是否量身打造的疑點。

凌濤質疑，民進黨過去劣跡斑斑，由200資本額小吃店前身高登環球，取得16.5億快篩；又有50萬資本額「1人公司」超思承購將近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財，令國人感到憤怒；時值1.25兆國防特別條例審查，若國防部不把該案採購釐清，恐怕民眾不會輕易讓辛苦的納稅錢，再度投入不清不楚的特別條例。

