衛環委員會明審查《人工生殖法》 石崇良：院版未納入代理孕母

我國的《人工生殖法》已多年未修正，多數條文已無法跟上社會趨勢，民眾黨前主席柯文哲日前也為此前往立法院拜會藍綠兩黨團及立委們。（本報資料照片）

我國的《人工生殖法》已多年未修正，多數條文已無法跟上社會趨勢。為此行政院日前曾提出院版修正案，民眾黨立委陳昭姿也提出版本，民眾黨前主席柯文哲也為此前往立法院拜會藍綠兩黨團及立委們。人工生殖法修正案即將於8日的立法院衛環委員會中審查，衛福部長石崇良7日受訪時表示，確實有許多條文需與時俱進，但其中代理孕母的部分國內還有一些爭議，所以未納入院版修法，8日會再與各個委員跟黨團的版本來做討論。

石崇良7日上午進入立法院衛環委員會，接受各黨團立委們質詢。會前接受媒體訪問時，被問到8日即將於委員會審查的《人工生殖法》，石崇良坦言該法已經非常多年未修正，很多條文需要與時俱進，特別是在兒童本身、人工生殖的權益保障部分，衛福部以兒童最佳利益為考量進行修法。

廣告 廣告

石崇良說，院版的人工生殖法修正案中，也包括了放寬人工生殖，與其他國家、世界上的潮流一致，讓單身女性也有人工生殖適用，當然也配合國內同性婚姻合法下的人工生殖權利，這些都在行政院的版本裡有設計到這些修法。

不過針對較具爭議性的「代理孕母」部分，石崇良也坦言，因為在國內還有一些爭議，所以在這次行政院版本裡面沒有納入代理孕母，因此會在明天的衛環委員會中，再跟各個委員跟黨團的版本來做討論。

【看原文連結】