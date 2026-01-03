衛生局人員「竟偷個資」騙少女出門侵犯！論文被挖還談犯罪防治

社會中心／綜合報導

高雄市政府衛生局前執行秘書何建忠被揭發涉嫌重大性犯罪。調查指出，他利用負責督導、輔導個案的職務身分，以及可接觸公務系統的便利，竟從列管的輔導名單中鎖定一名少女。何男掌握對方個人資料後，透過通訊軟體將人約出，隨後開車載往汽車旅館，並在違反其意願下強行侵犯。案件曝光後，檢方依法提起公訴，並求刑10年6月。對此，高雄市政府表示，已於第一時間將何建忠解聘，並強調將全面清查、嚴正究辦。更引發譁然的是，何建忠於6月犯案後，7月仍照常參加碩士論文口試，而其論文內容竟聚焦「犯罪防治」及「監護處分」相關議題，與其涉案行徑形成強烈對比，被外界質疑毫無悔意。

調查指出，何男利用自身負責督導、輔導通報個案的職務身分，得以進入公務系統查閱列管資料，竟從中鎖定一名少女。何建忠掌握對方個人資訊後，透過通訊軟體主動聯繫並將人約出，隨後開車載往汽車旅館，並在違反少女意願的情況下強行侵犯。案件曝光後，檢方依法起訴並合併求刑10年6月。對此，高雄市政府回應，已在第一時間將何建忠解聘，並承諾全面清查、嚴正處理。

何建忠曾於2023年獲選為「衛生福利部強化社會安全網績優督導」，未料獲得表揚後，何卻在去年涉嫌濫用職權，透過內部資料系統篩選出一名正接受輔導的少女，在取得其手機門號後，假借身分透過通訊軟體接近對方，甚至佯裝嫖客與其聯繫，少女因擔心是手握她不雅照的壞人，而掉入何男設下的圈套。2025年6月30日晚間6時許，何建忠開車載著少女前往摩鐵，並以強制手段壓制少女侵犯得逞。

犯案後，何男試圖製造「性交易」的假象，強行將3600元現金塞入少女隨身包中。少女隨後報警求助，何建忠甚至企圖透過在社會局任職的妻子探詢案件進度。全案最終依強制性交罪及違反個資保護法等罪嫌合併求刑10年6月，高雄地院裁定20萬元交保，並限制住居及出境、出海8個月。引發公憤的是，何建忠在去年6月犯案後約一個月，仍於7月18日前往中正大學參加碩士論文口試，其論文題目為《刑法中的保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究》，何男犯下重罪，表面卻探討相關法學議題，其行徑惡劣又諷刺。

