衛生局出包害慘全聯、養殖業者！陳其邁公開致歉…全聯回應了

高雄市衛生局掀起「鯛魚之亂」，讓全台消費者將矛頭指向全聯和養殖業者，後來才又因儀器參數錯誤出面致歉，對此，由於市府團隊掀起動亂，市長陳其邁5日向業者三度道歉，對此，全聯表示，感謝高雄市長陳其邁展現高度的行政效率和責任感，並於第一時間積極釐清事實、還原真相。

就在衛生局長黃志中率一級主管致歉後，全聯便公開表示，關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據，同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

陳其邁5日受訪時指出，因為衛生局疏失導致檢驗錯誤，他要向全聯、雲林的養殖業者致歉，非常不好意思造成這種錯誤相當不應該，全案已移送檢調偵辦，盼由司法調查釐清是故意或疏失，讓真相水落石出；他也要求衛生局與全聯、養殖戶聯繫，並負起賠償責任，更要衛生局記取教訓，重新校正藥物檢驗平台，落實檢驗標準化與資訊透明。

