衛生局加強蛋品食安稽查 呼籲消費者聰明選蛋

【記者 謝雅情／南投 報導】近期雞蛋食品安全事件引發各界關注，為保障民眾健康，南投縣政府衛生局今年已針對縣內製造業、超市、量販店、攤商、傳統市場及餐飲業等地販售的雞蛋，進行產地來源標示查核及產品抽驗。截至目前為止，114年共計稽查215件雞蛋標示，並且抽驗10件雞蛋，檢驗項目為動物用藥，檢驗結果全數符合規定。

「雞蛋」已成為日常健康飲食中不可缺少的營養來源，雞蛋含有豐富的氨基酸、維生素與礦物質，成為健身族群相當推崇的食材。除了價格親民、取得容易之外，更可依個人喜好製作為水煮蛋、炒蛋、荷包蛋等多種料理，有助於肌肉修復與生長。

衛生局長陳南松表示，消費者在選購蛋品時，可優先選擇標示完整的雞蛋，注意有效日期，避免購買過期產品，也可注意觀察蛋殼的外觀，應完整、光滑且無裂痕，表面應無異常斑點或污漬。此外，蛋品的儲存環境也需注意，應儘量選擇存放於陰涼處或冷藏櫃中的雞蛋，回家後盡速冷藏，以確保蛋品新鮮，衛生局也積極查核蛋品販售場所環境及來源，確保民眾能安心享受美味與健康兼具的食材!民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。（照片記者 謝雅情翻攝）