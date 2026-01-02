衛生局執秘包藏色心 高市府：第一時間已主動解聘並清查嚴辦

[Newtalk新聞] 高雄市政府衛生局約聘執行秘書何建忠，利用職務之便從公務系統中通報輔導的列管個案，挑中一名16歲少女，並佯裝成嫖客與少女接觸違反意願強暴得逞，全案經高雄地檢署偵結後提起公訴，並向法院求刑10年6月以示儆懲。 諷刺的是，何建忠目前還在大學唸犯罪防治研究所，曾上節目談心理健康，也獲時任行政院長陳建仁頒發「績優督導獎」，想不到偽善的背後卻是一匹披著羊皮的狼。高市衛生局於案發知悉第一時間，立即將何員解聘並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦，市府相關局處亦已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及家屬必要協助與服務。

起訴書指出，何建忠(42歲)利用平日監督、輔導自殺通報個案之便，透過權限調閱民眾個資，篩選一名罹有創傷後壓力症候群、憂鬱症的少女。查知該少女手機門號後透過通訊軟體加好友，佯裝成隨機尋找性交易對象之嫖客。少女收到何建忠傳訊後，不解為何手機門號外流，懷疑何可能握有她不雅照片，為進一步查證釐清並防阻不雅照外傳，因此答應見面。

何建忠去年6月30日晚間6時許，開車到高捷五塊厝站接該少女，並載往摩鐵入住，進房後獸性大發，強行以身體壓制少女，不顧對方抵抗強暴得逞。少女不甘受辱提出告訴，何建忠竟透過任職於社會局的妻子，查詢案件偵辦進度。高雄地檢署偵結後提起公訴，就強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6月。

針對何建忠涉案一事，衛生局表示對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場，案發知悉第一時間即將何員解聘並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查。市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

衛生局嚴格要求所有同仁守法守紀，何員自107年8月起以約聘人員身分到局服務，得知其涉案即主動嚴辦清查，已於114年8月9日召開考績會，以該員違法執行職務及言行不檢造成不良後果，並嚴重損害機關聲譽等違失，因情節重大予以一次記二大過之行政處分，依違反該業務約聘人員管理規範規定，於114年8月11日終止契約並予解聘。

社會局亦表示，何員妻子洩密案已記2大過解聘，另何員違反兒少法第49條，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法第17-1條，已由高雄市社工師懲戒委員會審議，最重處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

衛生局說明，本局社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考，案件發生後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。

高雄醫學大學心理學畢業的何建忠身為公務員，目前仍在國立中正大學犯罪防治研究所修業，過去曾上廣播電台談社區心理衛生中心與市民心理健康促進，也到大學針對社會安全網進行演講，內容聚焦社區心理衛生中心的服務功能與跨系統協作模式，讓學生對社會安全網的運作有更深入的了解。

此外，何建忠建構高雄市心理衛生資源，也以豐富的經驗發表著作，提及社會安全網、個案危機管理、社工服務模式等。2023年時榮獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，由時任行政院長的陳建仁頒獎，2025年7月18日完成碩士論文口試，為「強化社會安全網計畫」主要執行者。

