衛生局攜手高市圖打造高齡友善閱讀新場域 引領長者樂活新日常

高雄邁入超高齡社會後，如何讓長者持續學習、健康生活並融入社區，成為城市治理的重要課題。高雄市政府衛生局自113年起與高雄市立圖書館合作推動「樂齡 × 樂智」系列計畫，將圖書館打造成陪伴長輩的「城市大客廳」，透過場域改造與多元活動提供友善、安心且充滿活力的學習環境。

↑圖說：主題書展大字書的陳列，提供高齡讀者更加友善親和的閱讀體驗（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖總館三、四樓設置的「樂齡樂智專區」深受市民好評，以明亮舒適的空間提供大字書、健康資訊、多媒體資源、桌遊及共融玩具等內容，滿足高齡者及失智友善需求，也吸引跨世代讀者參與。館長李金鴦指出，希望透過閱讀與活動破除大眾對失智的偏見，讓長者能在被理解與接納的環境中自在學習。

↑圖說：音樂播放結合穴位按摩舒緩身心，讓日常隨時都有舒壓的可能（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

今年7月推出的「高年級時惜生」主題書展，以「珍惜生命、關懷長者」為主軸，已吸引逾萬人次參觀。展覽亦同步開放線上選書與借閱，深受讀者歡迎。書展將於115年2月再次展出，延續推廣高齡閱讀的溫暖理念。

此外，高市圖與衛生局於8月至11月舉辦的「樂齡樂智系列推廣活動」，結合健康講座、藝術創作、運動體驗與青銀共融，9場活動吸引數百位市民踴躍參加。其中，知名表演藝術家郎祖筠11月在高雄城市書展分享「說得一口好故事，還得一場精彩人生」，吸引近五百名觀眾，展現跨世代共學的熱力。

↑圖說：輕鬆愉快的樂齡舞蹈體驗，以簡易律動促進肢體協調與身心放鬆（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

李金鴦強調，圖書館不僅是知識場域，更是城市對長輩的陪伴與關懷；只要走進圖書館，就能看見長者專注學習的美好身影。除了總館，三民分館也同步轉型為「樂齡樂智友善館」，提供社區長者安全而活力的學習據點。

未來，高市圖將持續結合衛生局、社福團體與醫療資源，拓展高齡友善服務，讓閱讀、健康與樂活在圖書館扎根，為高雄長者打造更幸福、自在的生活新篇章。

