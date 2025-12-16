衛生局稽查歐客佬咖啡豆標示爭議 中檢分案調查

（中央社記者蘇木春台中16日電）台中市衛生局稽查歐客佬公司以及門市，發現所販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆產品標示不符。檢方表示，全案已分他案，釐清是否違反食安法等規定。

台灣台中地方檢察署今天表示，今年11月28日接獲台中市政府衛生局來函，針對歐客佬國際有限公司產品疑有標示不實，涉嫌違反食品安全衛生管理法等規定，檢方已於12月9日分他案，現由檢察官偵辦釐清。

台中市政府今天發布新聞稿表示，針對「歐客佬精品咖啡」高價咖啡豆產品標示爭議，食安處已於11月26日動員多組人員前往北區及北屯區，查察歐客佬國際有限公司及其相關門市。

市府表示，經查發現該公司販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，產品標示與實際原料來源不符，涉及違反食安法不得攙偽或假冒的規定。

歐客佬精品咖啡發布聲明稿指出，確認特定批次的Finca La Cabra莊園巴拿馬藝伎咖啡豆因行政流程疏失，標示錯誤的莊園名稱，導致產品上錯誤標示為Finca Sophia，對於管理上的疏忽，責無旁貸、承認錯誤，誤植產品全數下架封存。（編輯：張雅淨）1141216