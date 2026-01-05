衛生局長揭狼官性侵少女封口原因 柯志恩罕見震怒：有沒有搞錯！

高市府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行祕書何建忠涉嫌利用職務之便性侵16歲輕生少女。國民黨立委柯志恩5日偕同多位黨籍議員舉辦記者會，痛批衛生局自去年6月事發後不僅毫無作為，還全面封口。（洪浩軒攝）

高市府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行祕書何建忠涉嫌利用職務之便性侵16歲輕生少女。國民黨立委柯志恩5日偕同多位黨籍議員舉辦記者會，痛批衛生局自去年6月事發後不僅毫無作為，也全面封口，甚至事件近日曝光後，衛生局長黃志中還稱「媒體曝光可能導致被害人輕生」，所以選擇不揭露，如此荒謬的說法實在令人憤怒。

柯志恩5日邀集高市議員黃香菽、李雅靜、陳美雅、陳麗娜於高市議會國民黨團舉辦記者會。多位議員痛批，「高市府的螺絲不只是鬆了，根本是掉光光」，近年衛生局接連出大包，包括毒鯛魚烏龍檢驗案、心衛中心職場霸凌案，還有這次性侵案，顯示衛生局行政管理完全失控。

她們進一步表示，最讓人氣憤的是，此次少女遭性侵案件事發半年之久，衛生局卻毫無作為，沒有說明、沒有檢討，沒有道歉，更沒有高雄市長陳其邁最會的震怒作為，反而是掩蓋事件、全面封口，後續處理態度讓大家無法接受，嚴正要求黃志中立刻下台。

而黃志中稍早在臉書社群發表1735字的長文指出，加害者的犯罪行為令人髮指，已被解聘並接受司法制裁。但作為主管機關首長，他必須為管理機制出現問題負責。半年來他們沒有對外說明，社會質疑他們隱瞞，因被害人是輕生高風險個案，有複雜家庭問題，處於隨時情緒不穩定的危險狀態。根據精神醫學專業意見，媒體曝光可能導致被害人輕生。當「透明」與「生命」衝突時，他選擇先保住那個孩子的命。

對此，柯志恩痛批，保護少年的個資本來就有SOP，她也相信媒體會善盡職責來保護這些少年、少女，但黃志中竟以「媒體曝光可能導致被害人輕生」作為自己掩蓋事實的理由，大家實在無法接受，她不禁想問黃志中有沒有搞錯方向，他竟然可以用這個角度來詮釋這件事情，真的讓她非常傻眼又生氣。

此外，不只地方政府出狀況，連中央教育部也出現重大疏失，柯志恩指出，高市府衛生局心衛中心民國110年發生蘇姓主任霸凌下屬案件，經調查屬實，蘇隨後被降調並提前退休，但她的姓名此時此刻竟還擺在教育部反霸凌專區的人才庫當中，這實在相當諷刺，無論中央或地方都應該全面檢討，避免更多人成為受害者。

