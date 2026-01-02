衛生局高官「用公務系統選妃」硬上16歲列管少女 妻竟協助洩密！雙雙遭拔職

何建忠（右）被爆利用職務之便篩選通報輕生個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞。（翻攝衛福部112年表揚典禮、pakutaso）

高雄市政府衛生局約聘執行祕書何建忠，遭踢爆利用職務之便從公務系統中通報輔導的列管個案中，挑一名年僅16歲少女，並佯裝成嫖客與少女接觸違反意願強暴得逞，全案經高雄地檢署檢方偵結後提起公訴，如今何建忠曾榮獲「績優督導獎」等背景也跟著曝光。對此，稍早衛生局、社會局也出面做出回應。

根據起訴書指出，42歲、已婚的何建忠利用平日監督、輔導自殺通報個案之便，調閱民眾個資，挑中一名罹有創傷後壓力症候群、憂鬱症的16歲少女，用並通訊軟體加入少女好友，佯裝成隨機尋找性交易對象之嫖客。少女困惑對方知悉她的手機門號，懷疑對方可能是有她不雅照片的網友，為進一步查證、防阻不雅照外流，因此答應與何建忠見面。

「用公務系統選妃」扮嫖客硬上16歲列管少女

未料，何建忠當日接到少女隨即將人載往摩鐵入住，不顧少女抵抗強制性交得逞，後少女提出告訴。檢方進一步調查，甚至查出何建忠任職於社會局家庭防治中心的妻子，竟在案發後將偵辦內容洩漏給丈夫，讓何建忠查詢案件偵辦進度，事後何妻遭社會局認定違反保密原則，記2大過並免職，刑責另案偵辦中。

對此，全案高雄地檢署偵結後提起公訴，就強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6月，以示儆懲。

高雄衛生局42歲績優督導身分曝光

如今何建忠身為公務員身分背景也曝光，高雄醫學大學心理學畢業的他，正在國立中正大學犯罪防治研究所修業，過去曾上廣播電台談社區心理衛生中心與市民心理健康促進，也在大學對社會安全網進行演講，另外也曾發表著作、於2023年時榮獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，由時任行政院長的陳建仁頒獎。

對此，衛生局與社會局今（2日）稍早分別做出回應。衛生局指出，何建忠違法執行職務及言行不檢造成不良後果，嚴重損害機關聲譽，已於去年8月9日召開考績會記2大過，並於8月11日終止契約予以解聘。至於社會局表示，何妻洩漏案情屬實已記2大過並予免職，違反《兒少法》部分則處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反《社會工作師法》則由懲戒委員會審議，最重可廢止執業證照。

