衛生局鯛魚排藥檢出包搞烏龍！陳其邁道歉：追究相關人員責任

針對抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢驗烏龍事情，高市（5日）陳其邁市長（中）帶領衛生局黃志中局長（左）、潘炤穎副局長（右）致歉。（記者黃富貴攝）

高雄市衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，不料，因檢驗數值遭到人為更動，結果錯誤，證實為烏龍一場。對此，高雄市長陳其邁五日出席活動時，連續道歉三次，並強調追究責任部分，連同相關主管及相關人員，負有督導責任，一併懲處。

陳其邁表示，對全聯及雲林養殖業者因為檢驗錯誤道歉，真的非常不好意思，因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數設定，將數值放大十倍，疏失錯誤非常不應該，已立刻移送檢調單位，希望藉由司法的調查，釐清到底是故意或疏失，釐清整個事件的真相。

陳其邁指出，嚴厲要求衛生局追究相關人員責任，應該把藥物檢驗平台校正標準化，重新校正標準化，再進行其他藥品的檢驗，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序，衛生局立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

陳其邁說，「再次表達誠摯歉意」，也希望衛生局未來執行相關檢驗工作，務必落實相關檢驗標準作業程序，尤其當樣本有疑慮時，更應該重複、檢驗，也希望衛生局記取這次教訓，對這次事件再次表達歉意。

媒體追問，目前看來是一個人員的操作錯誤，只有他需要負責嗎？陳其邁強調，追究責任部分，必須連同相關主管，跟所有檢驗程序的人員釐清，負有督導責任，一併懲處。

衛生局副局長潘炤穎補充，有關複驗部分，檢驗方法須依據標準作業程序，這次後台電腦數值被更動，違反標準作業程序，其他同仁複驗時，基於慣性操作也未發現數值有誤，這部分也會請檢調人員釐清原因。