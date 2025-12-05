衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍 許采蓁轟：陳其邁市府提前進入待退狀態

高雄市衛生局發生抽驗全聯「台灣鯛魚排」時，因電腦條件設定遭改為10倍，導致數值錯誤，引發恐慌。衛生局、市長陳其邁道歉認錯，移送檢方調查。國民黨高雄市議員許采蓁今（5日）怒轟，高雄市政府各方面的控管都出現嚴重問題，難道是民進黨的市長初選火熱開打，陳其邁市府已提前進入待退的狀態，任由螺絲掉滿地嗎？

國民黨高雄市議員許采蓁。（圖／許采蓁提供）

高雄市衛生局昨說明、道歉，市長陳其邁今天上午也利用出席活動前受訪的機會，認錯道歉，全案移送檢方調查，並表明會追究相關人員責任。

對此，高雄市議員許采蓁怒轟，高雄市政府針對全聯台灣鯛魚排的檢驗錯誤，發出道歉的新聞稿，昨天聲聲嚴謹作業，今天就道歉，搞出一場食安的大烏龍；高雄市政府不但各方面的控管都出現嚴重的問題，對於本土漁業造成的傷害，早已不可計算；最扯的是，到時候，面臨廠商求償，又要用人民的納稅錢，幫高雄市政府擦屁股。

許采蓁指出，更荒謬的是，市府在檢驗的過程，和新聞的處理程序中，竟然沒有一個人發現問題，難道是因為民進黨的市長初選火熱的開打，陳其邁市府已經提前進入待退的狀態？任由螺絲掉滿地嗎？

許采蓁強調，食安檢驗是人民安心選擇食品、廠商努力追求商譽的重要標竿，衛生局的低級錯誤，不但造成養殖業者受到的傷害，更造成人民食安的恐慌，實在是離譜到不可思議，如果衛生局想用一句抱歉，或推給基層的檢驗人選就想打發對社會造成的傷害，根本一點都沒有擔當，她呼籲陳其邁市長除了道歉，更應該要負起應該有的政治責任。

