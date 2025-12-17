衛生局17日舉辦南市布建社區支持網路成果展

市長黃偉哲參加成果展，參觀機構社區服務成效。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊／麻豆報導

南市衛生局積極布建精神康復者及照顧者在社區支持服務資源，17日在麻豆曾文市政園區展示，南市布建社區支持網路的成果，希望打破社會對精神疾病的汙名化。

市長黃偉哲17日出席這項活動，肯定精神康復者的努力，也強調市府將持續強化跨機構的服務網絡，鼓勵更多有需求的家庭勇敢踏出復原的第一步，隨著現代社會許多人因工作、家庭壓力而產生精神困擾課題，在治療過後重新回歸社會時，就需要市府提供一個中介機會，讓康復者先適應社會生活，感謝機構及民間力量的投入，與市府共同協助精神康復者自立展開新生活，使其回歸社會甚至回饋社會。

包括高雄榮總台南分院、奇美醫院、衛福部新營醫院、嘉南療養院、多家衛生所、精神康復機構及關懷協會，展示參與社區支持網路的服務成果。其中台南市穀粒禾禾身心關懷協會、安平康復之家申請「精神病病人及家庭支持服務」，提供個案服務與資源連結。衛福部嘉南療養院、台南市寸心康舟身心關懷協會申請「精神病病人社區居住方案」，讓康復者在更友善、支持性的社區環境中生活，邁向獨立與復元。

學員小誠（化名）分享參加職能活動學到實用的工作技能回到職場，並由心衛中心轉介後，入住社區居住家屋。