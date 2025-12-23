衛生所蛻變「健康生活基地」 饒慶鈴再加碼最高6萬助孕補助 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

台東市衛生所與台灣設計研究院合作進行全面優化整建，正式以耳目一新的「健康生活基地」面貌服務市民。對此，台東縣長饒慶鈴今（23）日宣布，縣府準備了實質大禮，將於明年啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，將提供每年最高6萬元助孕補助，讓硬體空間與福利政策並進，共同守護台東市民的健康與幸福。

饒慶鈴表示，台東市衛生所服務量大，舊有空間在設計上已無法滿足現行需求。這次改造的最大亮點，在於跳脫傳統工程思維，特別攜手台灣設計研究院進行合作，將「人本設計」理念徹底貫徹到空間配置與服務流程中。

廣告 廣告

「透過設計的專業導入，衛生所不再是冷冰冰的場所，改造聚焦於改善使用者體驗。」饒慶鈴強調，明確劃分預防接種與篩檢的「預防保健區」與看診的「醫療診察區」。她指出，這項設計的創新，有效解決了原先動線混雜、民眾容易迷失的問題，讓服務更直覺、環境更舒適，展現了縣府對民眾細膩的關懷。

台東縣府表示，此次由縣長饒慶鈴特別宣布，為給予台東家庭最實質的支持與後盾，縣府明年起將啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，提供每年最高6萬元補助，減輕家庭的生育壓力。

台東縣府說明，「不孕夫妻」助孕支持，只要夫妻任何一方設籍臺東滿6個月，或新住民媳婦，先生設籍台東縣，即可獲得排卵藥物及胚胎植入費用的補；其二，「女性生育保存」—凍卵補助，針對本人或配偶25歲至45歲設籍台東縣6個月者，提供AMH檢測、排卵藥物及取卵手術補助，讓現代女性能更安心、更有彈性地規劃人生。

台東衛生局長孫國平進一步指出，期許各地衛生所能轉變為社區健康的起點，讓民眾「主動」接觸健康服務。這次台東市衛生所的人本設計升級，與推出的「守護婦幼．幸福助孕計畫」等貼心政策相輔相成，體現了軟硬兼施的全方位照護。

孫國平強調，且近年台東縣府積極投入逾新台幣5億元進行衛生所新建與整建，並同步提升專業人才素質，目標就是讓台東的健康照護品質全面升級，使衛生所成為社區最可靠、最值得信賴的健康好鄰居。

照片來源：台東縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

羅東轉運站不便民 黃琤婷提6建議籲宜蘭縣府速改善

卑南溪水覆蓋區修復率達8成 台東縣府攜手水利署大幅抑制揚塵

【文章轉載請註明出處】