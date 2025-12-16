衛生所設備老舊排水溝異味擾民 陳啟能雙管齊下爭取三重環境改善

248251216a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳啟能及其服務處執行長陳俊維，近期共同推動三重區2項重大民生環境改善案，展現對基層服務的效率。一方面，針對使用超過50年的三重衛生所設備老舊問題，積極爭取更新經費；另一方面，對於三和路2段居民長期遭受的排水溝異味困擾，則連續啟動會勘追蹤，要求公部門徹底解決。這2項行動的目的為提升三重民眾的就醫環境與生活品質，聚焦於地方衛生的實際改善。

針對三重衛生所，陳啟能與陳俊維日前實地會勘，發現這棟啟用超過半世紀的建物中，包括座椅、輪椅等民眾最常用的基礎設施已過於老舊，亟需汰換。衛生所主任說明，衛生所預計於明（115）年9月搬遷至第二行政中心。

廣告 廣告

陳啟能表示，無論搬遷期程如何，都不能犧牲民眾當下的就醫品質，已要求衛生所提出詳盡的設備清單，議員服務處將全力協助爭取經費，以便在搬遷前優先完成現有設備的更新與改善。

248251216a08

此外，有居民透過陳俊維的社群平台留言反映，以及林志祥里長指出的三和路2段排水溝異味嚴重影響生活問題。陳啟能與陳俊維團隊立刻啟動跨部門協調，陳俊維在短時間內連續2天會同各單位到場會勘，顯示案件處理的急迫性。由於該區域為老舊建物，缺乏完整圖資，無法立即釐清確切的臭味來源。

為此，陳俊維要求公所明年將針對三和路2段133號至137號前進行路面開挖，查明水溝結構性問題，並將協請水利局與環保局共同到場排查。在問題根源解決之前，團隊已要求環保局加強該路段的排水溝清洗工作，暫時降低臭味濃度，以舒緩當地居民的生活壓力。

陳啟能與陳俊維強調，此案將持續緊盯，問題不獲根本解決，服務處將追蹤到底，確保該地段的環境衛生能獲得徹底改善。

照片來源：新北市議員陳啟能臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

3億元特支費查無明細 張錦豪轟：新北捷運支出難查核

陳偉杰推運動友善城市 成功爭取淡水第1座室內匹克球場

【文章轉載請註明出處】