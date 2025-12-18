衛生福利部桃園醫院46週年院慶 品質認證與智慧醫療成果亮眼

桃園醫院 46年守護不間斷 從醫療到生活打造健康社區。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】 為響應政府推動「健康台灣深耕計畫」，衛生福利部桃園醫院今（18）日舉辦「健康台灣．全民動起來」46週年院慶大會，以「健康台灣、行動桃醫」為主軸，將「預防重於治療、運動就是醫療」的理念，轉化為民眾能實際參與並融入日常的健康行動。桃園醫院走過46年，從急重症醫療、慢性病照護到社區健康網絡建構，持續陪伴民眾在日常生活中養成正確健康習慣，讓醫療不僅存在於生病時，更成為生活中的支持力量。

院慶活動在熱鬧活力的氣氛中展開，現場配合國健署「722健康舞」暖身，並邀請國策顧問簡文仁老師帶領貴賓與民眾一起做健康操，實踐「全民動起來」精神。隨後全場齊唱生日快樂歌，象徵將健康從口號落實為生活行動。院長楊南屏表示，院慶的主角不只是醫院，而是願意一起行動的社區夥伴與民眾，唯有全民參與，健康台灣的願景才能長遠。

為讓健康促進更貼近日常，院方同步規劃「桃醫健康市集」，結合老年醫學、社區護理、營養及復健輔具等單位，以互動式攤位提供健康體驗與衛教服務，並串聯在地商家進行愛心義賣，所得全數捐入社服基金，讓守護健康的力量延伸至社區各角落。另提供免費低劑量胸部電腦斷層（LDCT）篩檢名額，優先回饋長期協助推動四癌篩檢的里長及宮廟幹部，感謝地方夥伴攜手推動早期發現、早期介入。

在醫療品質方面，桃園醫院今年通過醫策會腎臟病、急性心肌梗塞、慢性阻塞性肺病、心衰竭、腦中風及健康檢查等六項疾病照護品質認證，展現臨床照護與跨團隊整合成果。楊南屏指出，品質認證不只是肯定，更提醒醫院持續守住安全與品質，讓病人從治療到社區追蹤都能被完善照顧。

院慶另一亮點為善心人士捐贈全國第六台「行動複合手術室CIARTIC Move」，由骨科醫師游敬孝現場介紹，展現智慧操控與即時3D影像導引技術，可提升手術安全與效率，同時減輕醫護人員負擔。

楊南屏強調，桃園醫院持續推動涵蓋「全人、全程、全社區」的照護模式，結合智慧醫療與健康促進，將政策轉化為具體服務。從健康舞、市集互動到篩檢與公益行動，都是把健康放進生活的實踐；未來，桃園醫院將持續陪伴大桃園動起來，邁向更安全、有溫度的健康未來。(圖/桃園醫院提供)