衛生紙丟馬桶還是垃圾桶？甲級水電業者：屋齡超過這年限丟垃圾桶

台灣推動衛生紙丟馬桶政策近10年，但環境部調查卻發現，近3年國人如廁時，衛生紙丟垃圾桶的比率從5成5攀升到6成2，主因是民眾擔心衛生紙會造成馬桶堵塞。

管線老舊是衛生紙難以丟入馬桶的主因

儘管台灣推動衛生紙丟馬桶政策已近10年，但不管是餐廳、公家機關或辦公大樓，衛生紙丟馬桶的禁令仍然存在。裝修業者吳宜哲表示，即使已經幫客戶更換新的管線，業主仍會立牌要求民眾將衛生紙丟進垃圾桶，推測原因是有些人會用大量衛生紙鋪滿馬桶坐墊，再一次沖掉，濕濕的衛生紙團有可能造成馬桶堵塞。

吳宜哲說，年紀越大的人可能越沒有習慣把衛生紙沖馬桶，因為以前的汙水管是金屬製造，而金屬容易生鏽、有鏽垢，隨著時間日積月累髒東西，可以順暢的管道就越來越小，所以常常會發生馬桶阻塞，或是要請人家來通管道。

哪種衛生紙可以丟馬桶？

一次性丟大量衛生紙或異物，馬桶可能吃不消。對民眾來說，哪種衛生紙可以丟馬桶也是相當困擾，尤其有些抽取式衛生紙會標註可以丟馬桶，可是比較小包的隨身包面紙，有一些標註可以丟、有一些又標註不能夠丟，就會讓人無所適從。

2016年環保署與衛生紙業者協調推動製造短纖維、可速溶於水的衛生紙，並在包裝上標示可丟馬桶。隔年啟動全國7萬8千多間公廁改善計畫，但國人如廁文化並未翻轉。

30年以上房子建議衛生紙丟垃圾桶

甲級水電承裝業者洪寶忠指出，50、60年前的老舊房子仍使用容易生鏽阻塞的鑄鐵管，即使不丟衛生紙，阻塞機率也很高。他建議以房子年資作為界線，20至30年內的房子可以將衛生紙丟入馬桶，但30年以上的老房子則難以跟上政府政策。

政府推動衛生紙丟馬桶政策面臨阻礙

環境部環管署長顏旭明表示，當民眾在使用廁所時，旁邊堆滿排泄物，不僅產生臭味，還可能造成疾病傳染和蚊蠅孳生。他說，管線老舊是造成阻塞的主要原因，建議定期高壓沖洗管線，以往清理阻塞時，通常會發現有衛生棉、紙尿布或小孩玩具，而非衛生紙。

衛生紙沖馬桶被視為文明社會的象徵，但在台灣，這條如廁進化之路似乎仍處於堵塞狀態。要改變國人長久以來的如廁習慣，還需要政府與民眾共同努力。

