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衛生紙包裝也能回收！環保局揭「3大原則」 丟錯恐罰6千
塑膠袋都能丟回收嗎？台中市環保局指出，只要塑膠袋滿足3條件就可以回收，包含可透光、單一材質、無汙染物等原則。這些塑膠袋經清潔隊回收後，會交由回收商、處理廠進行後續處理，作為黑色大塑膠袋、工具箱、花盆等製品的原料。但是如果隨意丟棄，最高恐挨罰6千元。
台中市環保局曾在臉書發布貼文，表示滿足3個條件的塑膠袋就可以回收，包含塑膠袋可透光、塑膠袋無鋁箔或背膠貼合，屬於單一材質；最後是塑膠袋乾淨且無任何沾染物，如有膠帶標籤等也需去除。只要滿足上述3個條件，原則上都是「可回收」的塑膠袋。
台中市環保局建議，出門在外還是要自備環保袋，這樣既省錢又環保。另外，在回收塑膠袋時，建議可以鋪平整理，或是打結收集成一袋，再交由回收車人員回收處理；或是整理好送至二手袋循環回收站，讓塑膠袋再次被利用。
不過，若是隨意丟棄塑膠袋，根據《廢棄物處理法》規定，最高恐挨罰1200元至6千元。此外，環保署提醒，塑膠袋、包裝袋內不可以有油脂髒污、垃圾，或是飲料、蔬果的雜質，需要沖洗乾淨才能回收，另拋棄式輕便雨衣也可回收。不過，含有鋁箔、錫箔等複合型材質的塑膠袋，因為無法進行再生處理，所以不可回收。
環保署指出，民眾排出之廢塑膠袋，經清潔隊回收後交回收商，再交由處理廠進行處理，國內廢塑膠袋處理技術主要包括，乾式及濕式塑膠再生料回收2種，處理過程以人工分選挑出雜質，經粉碎程序後用水清洗，乾式則無需這道手續，在分選及乾燥後，熱融製成塑膠再生料，作為黑色大塑膠袋、工具箱、花盆的原料。
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寫給作者梁正群
嗨，正群：
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