衛生紙包裝回收或垃圾？環保局曝2種丟法 搞錯罰6000元

新北市環保局表示，市售整串衛生紙的最外層包裝袋，只要保持乾淨就可交給清潔隊回收；至於抽取式衛生紙可分為兩種狀況，一種屬於一般垃圾，不得回收，另一種情況是包裝上有回收標誌，經清潔隊判定後，即可丟回收，環保局提醒，民眾未依規定正確分類，將依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰款。

環保局今（8）日於臉書發文指出，市售的整串衛生紙最外層的包裝袋屬於塑膠袋類，可鋪平收集，前提是必須確認乾淨無髒汙，分開、單獨交給清潔隊回收。

環保局說，抽取式衛生紙產品包裝袋為一般垃圾，不得回收，應丟入專用垃圾袋，再交給循線垃圾車；但另一種情況是，若包裝上有回收標誌或材質可回收，經現場人員判定後即可回收；根據規定，若未正確做好回收分類，違者可依《廢棄物清理法》處1200元以上、6000元以下罰款。

根據「回收大百科」網站指出，抽取式衛生紙的包裝若為單一材質的PP塑膠膜，材質單純且乾淨，回收價值高，回收後也有很大機會再次被利用。

至於塑膠袋的回收原則，台中環保局曾在臉書解釋，可回收的廢塑膠袋以透光、單一材質且乾淨為標準，複合材質的塑膠袋則不可回收，包括經特殊處理的複合材質袋、內層含鋁箔、紙張、生物可分解塑膠（PLA）或多種不同塑膠材質夾層的密封袋，以及髒污無法清理乾淨的塑膠袋，這類袋子只能當作一般垃圾丟棄。

