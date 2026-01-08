衛生紙包裝「不是一般垃圾」！一堆人做錯 最慘6000元飛了

生活中心／朱祖儀報導

衛生紙是日常必需品，但你知道包裝該怎麼丟嗎？新北市環保局指出，其實要看是哪類包裝，若是衛生紙購物包裝袋就需要回收，但單包衛生紙的產品袋屬於一般垃圾，千萬不要丟錯，若被抓到可依違反《廢棄物清理法》，最高可罰6000元。

新北市環保局今（8）日臉書指出，買整串衛生紙回家，其實外層的購物包裝袋是可以回收的，它算是乾淨塑膠袋類，確認袋子乾淨並鋪平收集好，就可以交給回收人員。

新北市環保局提醒，單包衛生紙的衛生紙產品袋則不可回收，算是一般垃圾，應裝進專用垃圾袋交給循線垃圾車。不過若確認有回收標誌或是可回收材質部分，經現場人員判定後即可回收。

廣告 廣告

新北市環保局分享衛生紙包裝回收方法。（圖／翻攝自新北i環保）

台中市環保局先前曾說，若是透光、單一材質、乾淨的塑膠袋，就可將塑膠袋鋪平打結蒐集成袋，並交由清潔隊回收或民間清除機構回收；不過複合材質、內層有鋁箔、紙、PLA或用多種不同塑膠材質夾層的密封包裝袋，及髒污無法清理乾淨的塑膠袋，則無法回收。

更多三立新聞網報導

發熱衣洗錯「保暖力歸零」！UNIQLO公開正確洗法 小心越穿越冷

發票算一般垃圾還回收？環保局曝「1關鍵」示警 丟錯恐噴6000元

冬天太冷機車發不動！車行師傅教「3招自救」 省下大筆維修費

比電暖器更省電！內行睡覺改用「1電器」熱到流汗 台電也點頭

