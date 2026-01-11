衛生紙外包裝先別丟掉！內行揭「1用途」超省錢 政府也核可
「差點就要丟一個垃圾袋了！」一名網友近日分享，她原本打算將一串衛生紙的外層塑膠包裝丟棄，卻被老公一語點醒，才發現該包裝袋竟是印有「新北市專用環保垃圾袋」字樣、容量達10公升的合法垃圾袋，讓她相當驚喜。
這名網友日前在Threads發文表示，當天她拆開一串衛生紙，準備將外層塑膠包裝丟掉，卻被老公提醒「不要丟！因為它就是垃圾袋」，而她仔細一看才發現，外包裝上確實印著「新北市專用環保垃圾袋」，容量有10公升，且有政府認證標章，讓她忍不住驚呼「差點就要丟一個垃圾袋了，還好老公叫住我！」
貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「做在衛生紙包裝我覺得很好耶」、「真正的環保意義」、「以後衛生紙袋子都設計成可裝垃圾的綁帶型，用完一包衛生紙就可以拿來裝垃圾」、「我不住在台北，但是我們家一直以來裝衛生紙的袋子也都是拿來當垃圾袋用，直接丟也太浪費太不環保了」、「我會撿起來丟回收的瓶子，因為袋子很大咖」。
也有人提到，「很多年前就有了，然後我老公拿這個去丟社區的垃圾桶還被截圖貼在電梯說他沒用專用垃圾袋。後來我們去說明後，管委會才再貼一次公告說原來這個也可以」、「我都把衛生紙外包裝拿來裝能回收的罐子，再拿去附近的回收婆婆去賣，甚至有比較大垃圾提袋快不能用，也會拿來裝紙箱回收的」。
另外，新北市政府環境保護局日前也在臉書粉專「新北i環保」撰文說明，買整串衛生紙時，外面那個「衛生紙購物包裝袋」屬於「乾淨塑膠袋類」，可以確認袋子乾淨後，鋪平收集交給回收人員；而單包衛生紙本身的「衛生紙產品袋」，屬於「一般垃圾」，應裝進專用垃圾袋並交給循線垃圾車，如確認有回收標誌或可回收材質部分，經現場人員判定後即可回收。
看更多 CTWANT 文章
拆分再創新高 這檔「綠能股」外資爆量衝漲停
爆笑誤會！薔薔被當成柬埔寨斷腿女 她崩潰回應：救也太慢
「記憶體＋面板股」下周抓去關禁閉 處置期間一次看
其他人也在看
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 40
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 18
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙可以回收？丟錯最高罰6000元 環保署教正確丟法
下個月就是過年，許多人已經開始大掃除，家中不要的保麗龍和氣泡紙該丟哪裡？環保單位指出，這兩類包材的回收方式不同，如果未依規定分類或隨意丟棄，可能違反《廢棄物清理法》遭開罰，最高可處6000元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團殺到苗栗以北破10度 下週變天時程一次看
受大陸冷氣團南下影響，今（11）…民報 ・ 5 小時前 ・ 1
0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光
0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
快訊／午後變天！8縣市低溫特報「跌破10度」
今日下午又有一波冷氣團南下，各地氣溫驟降，中央氣象署於10時40分發布低溫特報，提醒今晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力不輸輕颱！8級強風橫掃「15縣市」 冷到不想出門
中央氣象署今（10）日下午4點28分發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，10日下午至明（11）日晚上，全台共有15個縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號標準。氣象署提醒民眾注意戶外安全，行車時需減速慢行。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
強冷氣團暫時退場！明起「一天比一天熱」高溫上看27度
今日（1/11）清晨受大陸冷氣團影響，全台天氣仍舊偏冷，清晨最低溫為嘉義竹崎鄉8.3度，不過明日（1/12）起冷空氣減弱，各地氣溫有望回升，氣象專家林得恩表示，隨著強冷空氣團暫時退場，本週全台「一天比一天熱」，中南部高溫甚至可能達到27度。太報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
冷氣團午後再報到！低溫跌破10℃ 熱帶擾動對台影響曝
今（10）日白天氣溫漸漸回升，不過下半天起又要變天，天氣風險分析師吳聖宇指出，今日下半天東北季風再度增強、冷氣團南下，氣溫驟降下探10度以下。未來一週氣溫起伏明顯，下週二（13日）又有一小股冷空氣南下、迎風面降雨機率略增；另菲律賓東方海面雖有熱帶擾動發展機會，但評估不影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
中南部比北部冷！低溫發威探9度 連凍2天再迎「Ｍ型變溫」
將送別冷氣團！中央氣象署預報，週日（11日）冷氣團持續發威，中部以北清晨低溫不排除剩9度，冷2天到下週一（12日）晨冷氣團影響結束後；下週一白天緩和期稍稍升溫；下週二、三（13、14日）東北季風到來又轉涼；下週四、五（15、16日）東北季風減弱又稍回溫；下週六（17日）可能有東北季風來訪再降溫，變化大致呈現「Ｍ型」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
清晨最低溫5.4度！20縣市低溫特報 另波冷氣團明晚報到
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏5.4度。氣象署表示，今天（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，20縣市低溫特報，白天氣溫稍微回升，西半部日夜溫差大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 2 天前 ・ 7
冷到爆還沒結束！8縣市齊發低溫特報「探10度以下」 花東有局部短暫雨
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣近日冷到爆炸，中央氣象署持續發布低溫特報，傍晚對北部及金門等8縣市發布代表寒冷的黃色...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
全台凍番薯！台北9.1度達寒流標準 鄭明典示警「空曠」定義已變：這兩處更冷
北台灣今日清晨低溫炸裂，指標性的台北測站降至 9.1 度，正式達到寒流標準。前氣象局長鄭明典於臉書直呼「北台灣非常冷」，並分享輻射冷卻研究的新觀點，提醒民眾不要再以為只有「空曠地區」會出現極端低溫，事實上，區域性的低窪地、山谷，甚至是「樹底下」冷空氣堆積的情況可能更嚴重。天氣多一典 ・ 2 天前 ・ 發表留言
0度線將壓境！ 今晚冷氣團到來「凍到下週一」
氣象粉專「觀氣象看天氣」今日發文表示，自2026年1月以來，台北測站已連續10天達到大陸冷氣團標準。根據最新美國GFS與歐洲EC模式資料，今晚開始，新一波冷空氣南下，從850百帕高度場來看，預測11日晚上0度線將壓境。粉專指出，換算地面氣溫，台北測站低溫約在12至13度之間，...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 1
台大「比文大10.3度還冷」！他貼1圖：顛倒過來了
生活中心／饒婉馨報導台灣10日早晨受到輻射冷卻影響，氣溫比9日更低，出現10度以下低溫的機率也隨之增加。前氣象局長鄭明典在臉書分享1張圖表，解釋輻射冷卻造成低溫的特殊之處。他表示，10日早晨測站顯示位於山區的文化大學，氣溫竟然高於平地的台灣大學，直言「這次明顯顛倒過來了」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言