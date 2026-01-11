衛生紙外包裝先別丟掉！內行揭「1用途」超省錢 政府也核可

衛生紙外包裝上印有「新北市專用環保垃圾袋」字樣。（圖／擷取自蒲公英環保家庭用品）

「差點就要丟一個垃圾袋了！」一名網友近日分享，她原本打算將一串衛生紙的外層塑膠包裝丟棄，卻被老公一語點醒，才發現該包裝袋竟是印有「新北市專用環保垃圾袋」字樣、容量達10公升的合法垃圾袋，讓她相當驚喜。

這名網友日前在Threads發文表示，當天她拆開一串衛生紙，準備將外層塑膠包裝丟掉，卻被老公提醒「不要丟！因為它就是垃圾袋」，而她仔細一看才發現，外包裝上確實印著「新北市專用環保垃圾袋」，容量有10公升，且有政府認證標章，讓她忍不住驚呼「差點就要丟一個垃圾袋了，還好老公叫住我！」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「做在衛生紙包裝我覺得很好耶」、「真正的環保意義」、「以後衛生紙袋子都設計成可裝垃圾的綁帶型，用完一包衛生紙就可以拿來裝垃圾」、「我不住在台北，但是我們家一直以來裝衛生紙的袋子也都是拿來當垃圾袋用，直接丟也太浪費太不環保了」、「我會撿起來丟回收的瓶子，因為袋子很大咖」。

也有人提到，「很多年前就有了，然後我老公拿這個去丟社區的垃圾桶還被截圖貼在電梯說他沒用專用垃圾袋。後來我們去說明後，管委會才再貼一次公告說原來這個也可以」、「我都把衛生紙外包裝拿來裝能回收的罐子，再拿去附近的回收婆婆去賣，甚至有比較大垃圾提袋快不能用，也會拿來裝紙箱回收的」。

另外，新北市政府環境保護局日前也在臉書粉專「新北i環保」撰文說明，買整串衛生紙時，外面那個「衛生紙購物包裝袋」屬於「乾淨塑膠袋類」，可以確認袋子乾淨後，鋪平收集交給回收人員；而單包衛生紙本身的「衛生紙產品袋」，屬於「一般垃圾」，應裝進專用垃圾袋並交給循線垃圾車，如確認有回收標誌或可回收材質部分，經現場人員判定後即可回收。

