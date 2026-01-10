衛生紙外包裝先別丟！「1神用途」被讚爆 一堆人不知道

記者柯美儀／台北報導

網友意外發現衛生紙外層包裝可當環保垃圾袋。（示意圖，非當事照／資料照）

衛生紙幾乎家家必備，一名網友分享，她日前拆完衛生紙外層包裝正要丟掉時，才發現袋子竟印有「新北市專用環保垃圾袋」，驚呼差點把垃圾袋丟了。貼文引發熱議，不少網友讚說一物多用真環保。不過並非所有衛生紙包裝都能回收或當垃圾袋，仍須認明標示、正確分類。

一名網友在Threads發文表示，日前拆開衛生紙外層包裝袋準備丟棄時，卻被老公即時制止，提醒那其實是「垃圾袋」。她仔細一看，才發現包裝上印有「新北市專用環保垃圾袋」，容量達10公升，讓她又驚又喜，直呼「差點就要丟一個垃圾袋了，還好老公叫住我」。

貼文一出，網友紛紛表示「我不知道欸，都丟掉」、「才剛丟了兩個的我表示⋯」、「這如果拆錯方法就報廢了吧」。也有網友讚說「真正的環保意義」、「跟便利超商袋一樣，這種做法才符合真正環保精神，一物多用或回收再利用」。

還有人分享，「我都把衛生紙外包裝拿來裝能回收的罐子那些，再拿去附近的回收婆婆去賣，甚至有比較大垃圾提袋快不能用也會拿來裝紙箱回收的」、「我不住在台北，但是我們家一直以來裝衛生紙的袋子也都是拿來當垃圾袋用！直接丟也太浪費太不環保了」。

不過，並非每款衛生紙外包裝都符合專用垃圾袋規範，民眾仍應確認包裝上是否清楚標示為指定垃圾袋；若未標示，也可改作回收袋等方式重複利用。

衛生紙包裝袋可以回收嗎？

新北市環保局8日在臉書指出，買整串衛生紙回家，其實外層的購物包裝袋是可以回收的，它算是乾淨塑膠袋類，確認袋子乾淨並鋪平收集好，就可以交給回收人員。

單包衛生紙的衛生紙產品袋不可回收。（示意圖／資料照）

新北市環保局提醒，單包衛生紙的衛生紙產品袋則不可回收，算是一般垃圾，應裝進專用垃圾袋交給循線垃圾車。不過若確認有回收標誌或是可回收材質部分，經現場人員判定後即可回收。

