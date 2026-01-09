衛生紙外包裝怎麼丟？環保局提醒「不是一般垃圾」 丟錯最高罰6000元

衛生紙外包裝是可回收物。（圖／AI示意圖）

衛生紙是每個人日常生活中不可或缺的民生用品，但你知道衛生紙的「外包裝」其實也有分類學問嗎？新北市環保局昨（8日）透過「新北i環保」粉專提醒民眾，購買整袋包裝的衛生紙時，其最外層的大型塑膠包裝袋其實是「可回收物」，若分類錯誤屢勸不聽，最高可處6000元罰鍰。

環保局指出，許多民眾習慣將整包衛生紙的包裝袋與使用後的衛生紙一併視為「一般垃圾」處理，但事實上，依照《廢棄物清理法》第50條規定，這類「乾淨、未受污染的大型塑膠外包裝袋」應歸類為可回收物，只要將其鋪平、乾淨收集，即可交由資源回收人員回收處理。

根據規定，若未將可回收物品正確分類，經查獲並屢勸不聽，最高可依規定處以新台幣1200至6000元罰鍰。

不過，新北環保局也提醒，衛生紙單包內的小型外包裝袋，因為多數會與產品直接接觸且較容易沾染髒污，因此仍屬於「一般垃圾」，使用完畢後應直接丟入垃圾桶中與紙品一同處理。

貼文中特別強調，「大小有別」是辨別是否可回收的關鍵。許多民眾在日常分類時容易混淆，將全部外包裝一律當作垃圾丟棄，不僅讓可再利用資源被浪費，也可能因此觸法受罰。

（圖／翻攝臉書／新北i環保）

