衛生紙外包裝是「垃圾or回收」？官方揭曉答案 90%的人都丟錯

「什麼？衛生紙袋竟然可以回收？」不少民眾聽到這個說法都相當驚訝。新北i環保近日提醒，其實買整串衛生紙時的塑膠外包裝袋，是可以回收的，只要分類正確，就能讓資源有效循環、減少浪費。

衛生紙包裝怎麼丟一次看

新北i環保表示，市面上販售的整串衛生紙，外層通常會包覆一層透明或半透明的塑膠袋，這類包裝屬於乾淨塑膠袋類，只要在丟棄前確認袋子乾淨、沒有油污或食物殘留，並鋪平整理好後，就能交給回收人員處理。

不過，新北i環保也特別提醒，並非所有衛生紙包裝都能回收。像是單包衛生紙本身的「產品袋」，屬於一般垃圾，仍需丟入垃圾桶。

正確分類 資源精準循環不浪費

新北i環保強調，正確分類不僅能提升回收效率，也能讓資源真正進入循環再利用系統，避免被誤丟成垃圾而浪費。許多看似不起眼的包裝，只要分類得當，都能為環境減少一分負擔。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

