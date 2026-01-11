衛生紙外包裝神轉身！竟是「10公升新北市專用垃圾袋」 人妻驚呼：差點白白丟掉

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日，一名女網友在Threads分享，拆完整串衛生紙準備丟掉外包裝時，被老公即時阻止，提醒「這個不能丟，本來就是垃圾袋」。她仔細查看後才發現，包裝上清楚標示「新北市專用環保垃圾袋」，容量約10公升，讓她直呼「差點白白丟掉一個垃圾袋」。

一名女網友在Threads分享，近日發現衛生紙外包裝標示「新北市專用環保垃圾袋」（示意圖／Unsplash）

原PO表示，幸好老公有叫住她，表示這類衛生紙外包裝袋材質厚實，拿來裝回收物或一般垃圾都相當方便，還能重複使用，「我們上次換回收的袋子，應該一兩個月前了」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人分享自身經驗，有人用來裝紙箱、鋁罐，也有人整理後交給回收商，認為「直接丟掉真的太浪費」。不少網友也大讚這種設計「一物多用，才是真的環保」。

不過，留言區也出現不同聲音。部分網友提醒，若拆錯方式或未確認標示，包裝袋可能無法再使用；也有人質疑，將垃圾袋功能「藏在包裝裡」，是否反而讓民眾更容易混淆

新北市環保局也在官方IG說明，整串衛生紙的外層購物包裝袋屬乾淨塑膠袋，可回收，需鋪平並保持乾淨交給回收人員；單包衛生紙的產品袋則屬一般垃圾，不可回收，應放入專用垃圾袋交給垃圾車。環保局提醒，非每款衛生紙外包裝都符合專用垃圾袋規範，應確認標示後再使用，或可將袋子改作其他回收用途以達到再利用效果。

保局提醒，非每款衛生紙外包裝都符合專用垃圾袋規範，應確認標示後再使用，或可將袋子改作其他回收用途以達到再利用效果。（圖／新北i環保臉書）

