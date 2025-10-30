衛生紙外包裝竟不是丟一般垃圾！環保局揭正確答案，3招分辨不怕丟錯罰6千

衛生紙外包裝常常被誤認為是一般垃圾，但事實上它是可以回收的塑膠產品！不過，塑膠袋回收有不少眉眉角，像是零食、泡麵的包裝就不能回收，到底要怎麼正確分辨可以回收的塑膠袋、不怕丟錯面臨罰款，快跟著《早安健康》一起看下去！

通常用完衛生紙後留下的包裝袋，都會順手丟進一般垃圾中，但其實根據臺中市環保局在臉書粉專「台中好環保」的分享，只要衛生紙的包裝袋不是複合性材質的塑膠袋，且裡面沒有任何內容物、乾淨無髒汙，就應該當作塑膠類回收物交給清潔隊或民間清除機構回收。

環保資訊網「回收大百科」也提醒，衛生紙的包裝袋因為材質單純、處理成本相對低，所以回收的價值相當高，若能做好分類，就有很高的機會被再利用。而民眾如果回收時沒有確實進行分類，違者可依《廢棄物清理法》處新台幣1,200元以上、6,000元以下的罰款。

塑膠袋回收眉角多，3個重點分辨塑膠袋能不能回收

雖然說衛生紙包裝袋是可以回收的塑膠袋，但其實並不是所有塑膠袋都適合回收！臺北市政府環境保護局提醒，像是零食、泡麵的包裝袋，或是沐浴用品、清潔劑的補充包裝，其實都屬於不能回收的塑膠袋。

哪些塑膠袋可以回收

想知道手邊的塑膠袋能不能回收，可以從以下3個重點判斷：

能透光的塑膠袋才可以回收。

不含鋁箔、銀膠或其他背膠貼合的複合材質塑膠袋，才可以回收。

沒有油漬、血水的乾淨塑膠袋才可以回收。

行政院環保署也提醒，在確認塑膠袋可以回收、丟進回收桶之前，需要先把塑膠袋上的標籤、膠帶處理掉，才能讓塑膠袋回收更有效率。

哪些塑膠袋不可以回收？

反過來說，如果塑膠袋本身有油漬、血水，就屬於不可以回收的塑膠袋。另外則是含有鋁箔等復合性材質的包裝袋，同樣也不能回收，包含以下常見類型：

零食、泡麵包裝袋

食品分裝袋

抗靜電袋

果凍飲料

沐浴用品或洗衣精補充包

圖片來源／行政院環境保護署

如果可以的話，丟垃圾前多花一秒鐘，想想這個塑膠袋還能不能重複使用，如果可以多用幾次，也就能減少資源浪費，真的用到真的不能再用了，還可以拿來當垃圾袋、落實環保再利用喔！



