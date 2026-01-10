衛生紙外包裝竟藏「1用途」驚呆網！她嘆：丟了好幾個…

生活中心／饒婉馨報導

許多人買完大串衛生紙，拆開後習慣順手就把外層的塑膠提袋丟掉，不過有網友近日在發文分享，自己正準備把空袋子扔進垃圾桶時，被老公緊急攔下，仔細看才發現提袋上竟然印有「新北市專用環保垃圾袋」的字樣。貼文曝光後，瞬間引來大批網友朝聖，但並非每個衛生紙包裝都能當回收或垃圾袋使用，仍需認明標誌。





網友經過老公提醒後才得知，它可以當垃圾袋使用，不禁懊悔自己之前丟了好幾個。（圖／翻攝自 Threads ＠mengxuan_1027）

一名女網友在社群平台發文提到，那天拆完衛生紙，她原本要把外袋清掉，沒想到老公眼尖發現，那個外包裝其實是容量10公升的「新北市專用垃圾袋」。沒想到老公眼尖發現，那個外包裝其實是容量10公升的「新北市專用垃圾袋」。原PO驚訝表示，要不是老公提醒，自己完全沒發現這個外袋可以拿來裝垃圾，直言「我覺得，真的只有我不知道」。

網友也指出，正是因為要花錢買垃圾袋，大家才會在丟垃圾時最大化使用，間接達到垃圾減量的效果。（圖／翻攝自 Threads ＠mengxuan_1027）

貼文曝光後，立刻引來廣大網友朝聖留言「很多年前就有了，然後我老公拿這個去丟社區的垃圾桶還被截圖貼在電梯說他沒用專用垃圾袋。後來我們去說明後，管委會才再貼一次公告說原來這個也可以」、「我不住在台北，但是我們家一直以來裝衛生紙的袋子也都是拿來當垃圾袋用！」、「做在衛生紙包裝我覺得很好耶」、「以後衛生紙袋子都設計成可裝垃圾的綁帶型，用完一包衛生紙就可以拿來裝垃圾」、「才剛丟了兩個的我表示...」。

新北市環保局特別發文說明。（圖／翻攝自臉書粉專《新北i環保》）

不過，並不是所有品牌的衛生紙都有這種設計，民眾必須認明包裝袋上是否有政府授權的專用標示，才能直接當成垃圾袋交給垃圾車。如果家裡的衛生紙包裝沒有這項功能，也千萬別急著當垃圾丟掉，新北市環保局8日於臉書發文說明，只要這類塑膠袋保持乾淨，其實都屬於可回收的「乾淨塑膠袋類」，可以整理平整後交給回收人員。





