衛生紙擦麥當勞內用杯「驚見一圈黑垢」！員工曝真實清洗流程…業者急回應

麥當勞提供內用飲料杯。示意圖／取自免費圖庫pixabay

配合環境部的「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告，提供座位供消費者點叫後可在現場食用的連鎖速食店，免費提供循環杯供消費者借用，而麥當勞也自2022年開始實施使用內用飲料杯。不過有網友爆料，麥當勞內用飲料杯似乎沒有清潔乾淨，他一用衛生紙擦拭杯口就出現黑色污垢，為此傻眼直呼：「到底喝了幾個人的口水？」消息曝光後頓時引起熱議，也釣出麥當勞回應。

一名網友昨（22）日在Threads上PO文表示，每次在麥當勞內用時，都很疑惑店內的環保杯到底乾不乾淨，於是他心血來潮地用衛生紙擦拭杯口邊緣，結果發現衛生紙上全都是黑色污垢，也讓他傻眼直呼：「所以這不知道是第幾個人留下的痕跡？而且我到底吃了幾個人的口水？超級噁！」原PO認為，改用內用杯雖然標榜「環保」，實際上只是企業的省錢措施，如今顯見非常沒有衛生：「有什麼方法可以不要用內用杯喝飲料嗎？」

廣告 廣告

PO文曝光後頓時引起熱議，許多網友都紛紛驚呼：「環保就是個假議題，超噁」、「而且還會浮一層油…好像只能點外帶內用 」、「點外帶然後內用，喝不完還能帶走，我每次內用都喝不完倒掉」、「主動跟櫃檯要紙吸管！我也超怕那個杯子，每次都會要，態度親切的詢問基本上櫃檯都會提供，對那個杯子真的有點潔癖都在櫃檯等吸管」、「一律點餐機點外帶，然後找位置坐下，從最一開始推行時，未曾用過循環杯半次！」

麥當勞內用都會提供環保飲料杯。圖／資料照

也有自稱曾在麥當勞工作的網友踢爆噁心真相：「麥胞路過！其實杯子有專用清潔台+旋轉水柱清潔，清洗後再用80度以上熱水殺菌消毒，若會擔心可請店家更換」、「麥當勞大夜洗碗工路過，基本上麥當勞的內用杯衛不衛生我不知道，但肯定是消毒乾淨的，洗碗區有一台大型洗碗機，但一次也只能洗25杯子，麥當勞也是很血汗的地方，通常人數需要6人他只會排給你5人上班，所以沒有很多時間在那邊洗乾淨，通常都是過水洗乾淨原本殘留物（口紅、蜂蜜、奶），然後就進洗碗機沖洗2分鐘（水溫85以上），以上！」

對此，麥當勞今（23）日回應，台灣麥當勞所使用的內用杯，是以穩定性最高的食品用級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，也無添加雙酚A或塑化劑；員工回收內用杯後，會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，並加入食品用洗潔劑、以80至85℃高溫水洗，確保有效殺菌、清潔衛生。麥當勞重視消費者回饋，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，以提供顧客安心的用餐體驗，也提醒發現有疑慮的顧客可以第一時間告知現場管理組，以利員工即時了解並改正。



回到原文

更多鏡報報導

排3小時才買到！麥當勞奶昔「1杯熱量430大卡」 驚人冷知識曝光

「江湖最後大嫂」劫囚救夫！1分鐘脫逃過程全曝光…現場監視器畫面瘋傳

他們摘「野生菌菇」煮來吃 中毒狂嘔拉肚子…釀3死2傷