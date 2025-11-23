衛生紙擦「麥當勞內用杯」驚見黑垢 業者：加強內部訓練

為了響應環保，台灣麥當勞推出「內用杯」，不過近日卻有一名網友抱怨，使用內用杯前，拿衛生紙擦拭杯口發現竟有黑色污垢，麥當勞對此回應，將加強內部訓練管理。

一名網友今天在Threads發文表示，好奇麥當勞的內用杯是否清潔乾淨，因此拿起衛生紙擦拭杯口邊緣，怎料擦一下發現竟然有黑色的污垢，讓他嚇得罵髒話直呼：「Ｘ，超超超超超級噁！全部都是黑黑的垢！所以這不知道是第幾個人留下的痕跡？ 而且我到底吃了幾個人的口水？？ 超級噁！」

根據《TVBS新聞網》報導，針對此事件，麥當勞今天回應，餐廳所用的內用杯回收後會先以人工方式沖洗，再放進德國品牌清洗機，利用食品用洗潔劑，透過80至85度高溫水清潔，以有效殺菌、確保清潔衛生；麥當勞重視消費者回饋，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，以提供顧客安心的用餐體驗。顧客如果發現有疑慮之處，歡迎第一時間告知現場管理組，以利即時了解並予以改正。

麥當勞也說明內用杯的材質是以穩定性最高的食品用級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，無添加雙酚A或塑化劑。

