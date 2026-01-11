衛生紙「內外包裝袋」怎麼丟？環保局警告：丟錯最高罰六千

生活中心／張予柔報導



新北市近期再度提醒民眾，家中常見的衛生紙包裝袋也有要注意的地方，外包裝與內包裝的丟法大不同，如果弄錯，最高可能面臨新台幣6000元罰鍰。環保局表示，許多民眾對垃圾分類仍存在誤解，例如咖啡紙杯、電子發票、粽葉等丟法經常出錯。





衛生紙「包裝袋」該怎麼丟？環保局提醒「內外丟法不同」丟錯恐罰6000元！

新北環保局提醒衛生紙「大包裝可回收、小包裝丟一般垃圾」，記住口訣「大OK、小NO」。（圖／翻攝自臉書《新北i環保》）

新北環保局指出，整串購買的衛生紙最外層大型購物袋屬「乾淨塑膠袋」，確認乾淨且鋪平後即可交給回收人員，屬可回收範圍。但每串衛生紙內的「小單包產品袋」則屬一般垃圾，不可回收。環保局用一句口訣提醒民眾「大OK、小NO」，以方便民眾記憶與操作。

丟垃圾也要遵守規定！若違反規定最高可罰6000元，未改善還會按日連續處罰。（示意圖／民視資料照）

根據《廢棄物清理法》第12條規定，一般廢棄物回收、清除、處理時，運輸、分類、貯存、排放、設備與再利用都要符合中央主管機關規定。如果違反規定，將依法第50條處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰；若經限期通知改善但仍未完成者，則按日連續處罰。

南投縣環保局表示，電子發票要丟入「一般垃圾」。（圖／翻攝自臉書粉專《南投縣政府環境保護局》）

值得一提的是，電子發票許多人認為屬於紙張，所以可以直接資源回收，但環保局指出，現在最常見的電子發票材質為「感熱紙」，為了能列印資訊並具備防水、防油、防熱功能，是由多種化學塗層合成而成，可回收再利用比率極低，因此民眾在對獎過後，應將未中獎的電子發票丟入「一般垃圾」。



原文出處：衛生紙「包裝袋」該怎麼丟？環保局提醒「內外丟法不同」丟錯恐罰6000元！

