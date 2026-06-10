衛福部下半年將推在家化療 與金管會溝通醫療險理賠

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（中央社記者曾以寧台北10日電）衛生福利部長石崇良今天表示，在家住院規劃擴及全癌別的癌症化療，首次在醫院進行後，經醫師評估可改居家治療，預計下半年上路；正積極與金管會溝通醫療商業保險相關治療須住院才理賠作法。

聯合報報導，金融監督管理委員會今天邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則，聚焦住院改門診、一日手術及在宅急症照護三大議題，研議保單給付能否跟上醫療趨勢。

立法院社福及衛環委員會今天審查醫療法部分條文修正草案，石崇良受邀列席，並於會前接受媒體聯訪。

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石崇良說，隨著醫療科技進步與模式改變，過去很多一定要住院才能治療或處理的處置，現在慢慢推向在門診、居家就能執行，例如2年前開始推的在家住院，把原本要住院的感染症，移到家裡治療，讓民眾更方便、也減少家人照顧的負荷；去年開始推動門診靜脈抗生素治療，也是原本需要住院的治療改為門診治療。

石崇良說，下一步更希望推動在家的癌症治療。他以國外做法為例，有些第一次化學治療在醫院做，如果沒有問題、也裝設了人工血管以後，後續就可以選擇在家做化學治療，避免免疫力較差的癌症患者遭到院內感染的風險。

石崇良說，在家化療，其他國家已經在做，如法國在家治療的項目就包含感染症與化療。且因化療每一段時間就要做一次，在家進行可以更穩定的按照既定時程進行，免受病房安排限制；全癌別皆可適用，但個案仍須經醫師評估，規劃今年下半年上路。

醫療商業保險理賠問題，石崇良指出，過去一些商業保險醫療保單，限制要住院才可以給付，衛福部因此接到第一線醫院的反應，說這些新的照護模式，患者可能會考量到保險問題，導致無法推動。因此衛福部現正積極跟金管會討論，希望跟保險業者溝通，調整給付方式，以因應需求。

石崇良說，這其實是「三贏」，一方面其實從過去實施經驗可看到，導入新模式後，住院等醫療費用下降；對民眾來說，如果本來保單就有包含這類治療，不應因照護模式改變而不給付；對醫院也會提升病床利用效率，紓解醫療人力短缺造成的病床需求問題。

石崇良說，這是非常好的方向，他與金管會主委彭金隆多次為此交換意見，會持續積極跟金管會討論；第一步先由金管會跟相關業者溝通。（編輯：謝佳珍）1150610