衛福部主權雲8方針 守護數位DNA

記者吳典叡／臺北報導

衛生福利部昨日舉行「主權雲應用發表會」，會中發布「主權雲端8大指導方針」，宣示臺灣醫療數位轉型將以「數位主權」為核心，並強化國民資料的自主與安全，遵守「信任、主權、韌性」3大原則，透過結合臺灣醫療與資通實力結合，展現數位、資安及醫療韌性。

建雲端堡壘 強化醫療數據安全

發表會由衛福部長石崇良主持，邀集微軟（Microsoft）、谷歌（Google Cloud）、亞馬遜（AWS）等國際雲端服務業者，及法律與倫理專家與會。衛福部強調，每日數百萬筆處方箋、健保紀錄及高度敏感的臨床資料，均為2300萬國民「數位DNA」，有必要建立以臺灣為中心的「主權雲」雲端數位堡壘。

「主權雲端8大方針」包括「全程加密、用途限制、不可逆刪除、資料在地、人員主權、法治優先、數位韌性、透明稽核」等。其中，「全程加密」方面，金鑰須由衛福部獨自管理，確保數據存取權掌握在臺灣；「用途限制」方面，堅持「無授權、無二次使用」原則，杜絕數據被挪用於未經核准的分析或模型訓練。

為全民打造韌性數位家園

同時，在「不可逆刪除」方面，確保任務結束後的數據及中繼資料徹底刪除，不可還原；「數據在地」方面，所有原始數據與備份必須儲存於臺灣境內資料中心；「人員主權」方面，高權限管理員須具備中華民國國籍並通過背景審核；「法治優先」方面，服務必須完全遵循臺灣《資通安全管理法》與《個資法》。

至於在「數位韌性」方面，建立「雙活」架構，確保在資安攻擊或區域性災難發生時，醫療系統仍能零中斷運作；「透明稽核」方面，具備合約約束力的「持續審計權」，確保操作紀錄透明可追蹤。

石崇良強調，守護生命的第一步就是守護數據。衛福部將透過這套主權雲架構，證明臺灣不需要在「先進技術」與「國家主權」之間做選擇，而是有能力兩者兼得，為全民打造一座充滿溫度、安全感與韌性的數位家園。

衛福部發布「主權雲端8大指導方針」，強調在導入全球先進雲端技術的同時，必須守護國民數據資產的主權。（衛福部提供）