衛福部今年推「健康幣」 民團籲納老老互助社會資本

衛福部今年將推動「健康幣」，對此，老人福利推動聯盟秘書長張淑卿今天(10日)表示，「健康幣」的概念不應窄化為物資兌換，也應將社會資本納入，如年輕長輩陪同年長長輩就醫的「老老互助」也可獲得「健康幣」，如此才能建構永續循環的社區健康服務體系。

根據內政部最新統計，台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上老年人口比例突破20%。衛福部已從健康促進、分散式照護、給付制度改革、科技導入四大方向提前布局。其中，今年將推出「健康幣」，包括打疫苗、做公費成人健檢或自費健檢、甚至上傳穿戴式裝置等，均能獲得健康幣點數，可用來扣抵各項健康活動或運動用品與藥局消費，也可能和超商合作，如提供無糖飲料折抵等。

廣告 廣告

對此，老人福利推動聯盟秘書長張淑卿10日接受央廣訪問時表示，老盟對於政府推動「健康幣」樂見其成，這與老盟近年來推動的健康自主管理概念相同，民間也積極在推動運動、社會參與等非藥物治療的社會處方，但她認為關鍵是必須整合相關做法，而非僅將「健康幣」窄化用於兌換物資。

張淑卿進一步指出，許多高齡者不擔心沒錢買東西，而是擔心有錢也買不到照護人力，目前健保體系已有相當齊全的專業照護，欠缺的是社區互助與非正式資源的支持體系，因此她建議「健康幣」納入社會資本，透過社區人力互助，建構永續體系，才能在地老化、在宅老化。她說：『(原音)譬如說，因為我現在65歲，隔壁老太太跟我一樣去看高血壓，我陪同她就醫，也可以登記進去，那等哪一天變我80歲，有另外一群人也可以來陪我，我覺得這個才會達到這個幣值的效應，否則的話，那個就會等於是有點像小朋友玩那個闖關遊戲一樣，我闖了關，然後我得到一些物資，最後換了物資，當天就了斷，我覺得這個就沒達到整個社區健康服務的一個永續體系的建構。』

張淑卿強調，國際上除了倡議活躍老化，也強調「生產老化」，也就是老年人仍具有生產力，不應忽略其價值，因此老盟推動高齡人才再運用，除了有償工作，也可從事無償的社會服務。她舉例，在長照服務中，陪同一名長者就醫需支付照服員新台幣幾百元，但若能由社區中年紀較輕的長輩陪同年紀較大或失能程度較大的長輩就醫，國家不但可節省經費與人力，最重要的是讓貢獻服務的長輩感受生活的意義與自身的價值，這也才能創造永續循環的互助體系。