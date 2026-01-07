衛福部今起加放弱勢5百到1千補助 匯款同普發現金加註「行政院發」

衛福部長石崇良今（7）日在立法院社福及衛環委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 衛福部加碼發放弱勢、獨居老人津貼辦法，今年1月起，每人每月加發5百到1千元不等，該辦法近日送到立法院備查，雖然該辦法主要墊基在社會救助法，但因為使用的經費來源，來自「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，不受115年總預算案審查停擺影響，且政院日前就決定，該補助民眾免申請，由各地方政府檢核符合資格者，政府主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

衛福部日前公布「衛生福利部關懷弱勢加發生活補助及擴大獨居老人服務補助辦法」，並將辦法送到立法院備查。該補助經費根據來源，來自因應美國關稅的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」第四條規定訂定之。

廣告 廣告

該特別條例制與預算訂過程，原本政院決定發放約4100億元，但朝野為了普發現金爭議不下，最後，2025 年 10 月 17 日三讀通過5447億元特別預算，並將普發現金1萬元納入。而普發現金時，政院也設定匯款1萬元上加註「行政院發」字眼。另外，根據去年9月行政院會決議，此一弱勢津貼補助，雖然是由各地方政府檢核符合資格者，政府主動匯款至民眾帳戶，存摺上還是會註明「行政院發」字樣。這跟社會救助法，財源由地方政府就其戶籍所在地之中低收入戶籌措發放不一樣。

根據辦法，共有7類人可以領取該補助，生活補助發給期間為中華民國一百十五年一月至一百十六年一月。每月補助的金額如下，並若同時符合二款條件，擇優領取一項：

一、低收入戶，新臺幣一千元。

二、中低收入戶，新臺幣七百五十元。

三、領取身心障礙者生活補助費，新臺幣五百元。

四、領取中低收入老人生活津貼，新臺幣五百元。

五、領取弱勢兒童及少年生活扶助，新臺幣五百元。

六、領取弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助，新臺幣五百元。

七、領取特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助，新臺幣五百元。

衛生福利部得請直轄市、縣（市）政府辦理前二條規定之加發生活補助，經檢核符合資格者，由直轄市、縣（市）政府主動調查其匯款帳戶，按月逕匯款至受補助對象指定帳戶。受補助對象因有特殊情形無匯款帳戶，直轄市、縣（市）政府得以現金、支票或匯票方式發給補助。

另外，就讀居老人部分，地方政府評估轄內獨居老人服務需求，認有增加關懷之必要，得向衛福部申請補助。衛福部就此，依申請計畫內容、執行能力及預算額度，核定補助經費比率及金額，並得免要求直轄市、縣（市）政府編列自籌款。

至於獨居老人資格包括，六十五歲以上老人有下列情形之一，經各該政府評估需關懷服務者，得視同前項之獨居老人：

一、 直系血親卑親屬未居住於同一直轄市縣（市）。

二、同住配偶年滿六十五歲。

三、 同住者無照顧能力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄黑心女盤商以越南牡蠣假冒「國產」！進口商爆料：「這時段」都假貨

劉世芳、鄭英耀遭國台辦列「台獨頑固份子」 石平：這是他們的榮譽與勳章