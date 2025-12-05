衛福部修法整頓醫美亂象 醫師公會：支持制度改革

（中央社記者曾以寧台北5日電）衛福部擬修法整頓醫美亂象，針對執行醫美手術醫師資格、PGY經驗及診所認證，日前與醫界達成共識。醫師公會全國聯合會今天發布聲明表示，將以民眾權益為本，支持制度改革。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國今天發布聲明稿表示，肯定主管機關積極面對問題、聆聽各界意見的努力。全聯會一直以提升病人安全與醫療品質為出發點，持續關注整體醫療環境，希望能協助政府共同建立更健全的環境。

聲明表示，在近來特管辦法的討論過程中，深刻感受到衛福部團隊的用心，願意與醫界反覆座談、蒐集各專科與基層的聲音，並在不同意見之間尋求平衡，讓制度能更貼近實務、更兼顧民眾需求，也讓第一線醫師感受到被理解與尊重。

廣告 廣告

聲明指出，任何制度改革，只要是為了病人安全、醫療品質與民眾福祉，都願意共同支持和努力。未來不論訓練標準、認證制度、病安監測，或是醫療資訊透明化，都將與衛福部保持密切合作，盡力提供專業建議，讓台灣的美容醫學能更安全、更穩健，也讓每個尋求醫療照護的民眾都能安心信賴。

衛生福利部日前預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，其中醫美醫師須經畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY）、執業醫師也得補訓，及醫美診所執行高風險手術須通過評鑑等規定，引發醫界反彈。

經衛福部與醫界溝通，達成3項共識，可執行醫美手術專科醫師擴大為11個大外科，納入家醫；已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格；以認證取代診所評鑑。新制預計明年上路。（編輯：吳素柔）1141205