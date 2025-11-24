衛福部修特管法 醫界提3點主張

近一週「直美風波」再度引起對醫美安全的焦慮。中華民國醫師公會全國聯合會昨（二十四）日表示，所謂「直美」指部分新科醫師未受完整PGY（西醫畢業後一般醫學訓練）或住院醫師訓練，直接投入醫美市場。近期因為醫美併發症與爭議案例頻傳，衛福部今年十一月中下旬預告修正特管辦法，因此，醫師公會全聯會提出三點強烈主張。

特管辦法擬將美容醫學分級管理、要求執行美容醫學處置醫師至少完成二年PGY訓練，並針對美容醫學手術，限特定專科醫師施作，而且草案納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」的方向，已經引起醫界巨大震撼及疑慮。

廣告 廣告

站在醫師公會全聯會立場，我們支持「提升安全、強化品質」的政策目標，但也必須回到一○七年修訂特管辦法的原意，當年已把削骨、臉部／全身拉皮、大量抽脂、腹部整形等高風險醫美手術納入列管，要求施術醫師應具部定專科資格與受訓證明、醫療機構須申請核准登記，而且九十九床以下醫院或診所需建立緊急後送轉診計畫。

也就是說，特管辦法核心是「高風險手術專業化＋緊急應變可近性」，而非類醫院式外部評鑑作為唯一門檻。

因此，醫師公會全聯會強調，這波修法提出三點強烈主張，第一，反對把醫美診所強制納入評鑑。建議回歸現行醫療機構設置標準與相關督導考核機制加強落實。醫美市場多元、規模差異極大，若一律比照醫院評鑑，行政與成本負擔將壓垮基層，反而造成地下化或合法量能萎縮，民眾轉向更不安全的灰色市場。

第二，支持分級管理與基本臨床訓練，但要有合理過渡與配套。PGY作為臨床醫療基本訓練，這個方向可以討論；然而，必須規範起算時點，已在醫美領域執業且具實績的醫師，必須有明確的資格延續機制，避免「溯及既往」衝擊與人力斷層。