衛福部修特管辦法杜絕「直美」 醫美界憂醫師失業

（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北21日電）衛福部預告修法杜絕「直美」亂象，執業醫師也得補訓。形體美容外科醫學會憂衝擊醫美診所，恐造成部分醫師失業。衛福部長石崇良今天表示，分級管理是為確保病人權益。

醫美亂象頻傳，衛生福利部近日正式預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，依照醫美處置的醫療風險，要求執行醫師至少須接受過畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY），如要進行醫美手術還須經過外科系專科訓練，高風險手術限經過評鑑的診所進行。

石崇良今天出席中華民國老人福利推動聯盟「2025幸福從鄰開始從心延續研討會暨高齡樂活創意方案手冊頒獎典禮」，在會後接受媒體聯訪表示，分級管理是為確保病人權益。

草案規定，不限特定醫美手術，凡99床以下醫療院所進行美容醫學手術，都要有後送轉診計畫。石崇良說，先前幾次不幸事件，都是在緊急狀況下無法及時救治，因此接下來也要強化緊急處理能力，要求醫美診所與鄰近醫院建立合作關係，盼完善緊急事件的處理能力，讓後送更迅速，最不希望的就是病人還要自行就醫。

石崇良指出，醫療有輕重緩急，有些狀況如有手術發生併發症等狀況，要有合作醫療機構，不論醫療人員來現場協助，或安排緊急後送通道送入急診、病房或加護病房，而不是病人插管了，還要另外叫119來送。

形體美容外科醫學會常務理事、開業醫美診所院長邱正宏今天告訴媒體，目前草案缺乏透明程序、缺乏證據基礎，更在關鍵制度上留下巨大隱憂，初步評估受影響醫美診所家數近1000家，包括醫師、工作人員等在內，估計超過萬人會受衝擊。

邱正宏指出，過去特管辦法修法前，邀集各相關醫學會凝聚共識，這次卻是直接預告，預告時間還僅30天，若無反對意見，最快明年1月上路，過程太過粗暴，且新制還限制特定科別，部分原本可以做的醫師恐失業，將彙整意見後，預計下週拜會立法委員。

邱正宏另外也對後送機制提出質疑，強調「我們並不是反對後送制度」，立場很清楚，後送機制應該要與現有的緊急醫療網整合，而不是硬生生架一個新的系統；願意配合規範，但主管及關應協助落實，而不是全部丟給醫療院所「自己去想辦法」，否則未來若擴大到所有項目都必須簽後送契約，許多醫療院所根本無法完成。（編輯：管中維）1141121