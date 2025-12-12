衛福部倉促修法引專家憂慮：醫美安全關鍵在「麻醉技術」與「資格認證」，而非「醫師科別」

體形雕塑抗老化美容醫學會教育長莊堅文醫師





針對衛福部積極整頓醫美並倉促修訂《特管法》草案（從提案到修法僅1個半月），體形雕塑抗老化美容醫學會教育長莊堅文醫師表達深切憂慮。他指出，以「科別」來認定美容手術醫師資格的標準，是否能精準降低因手術併發症而釀成悲劇的可能性。

莊醫師指出，多數醫美併發症，如抽脂手術面臨的脂肪栓塞、腹部穿孔、麻醉藥不良反應等，與全身麻醉風險及醫師操作技術更為相關，與執行醫師的「部定專科科別」並無直接關聯。

抽脂實例：局部麻醉是安全保護機制，全身麻醉下已消失

莊堅文醫師以高風險的「抽脂手術」為例，強調麻醉方式對手術安全性的決定性影響：

1.風險驟降：抽脂手術若由全身麻醉改為局部麻醉，死亡率可驟降至50萬分之1。

2.自身保護機制：在局部麻醉意識清醒下做腹部抽脂，受術者會因疼痛而造成腹壁緊縮，抽脂管被擋在肌肉之上，形成保護機制，防止腹部穿孔。

3.全身麻醉風險：在全身麻醉下，此一安全保護機制已不存在，執行醫師須時刻警覺，風險顯著增加。

莊醫師總結，修法的角度應轉向規範醫師採用的技術標準，而非規範執刀者的所屬科別。

專家呼籲：轉向「資格認證」，建立紮實培訓制度

莊堅文醫師建議，為精準打擊手術併發症發生率，修法的核心應從「科別認證」轉向「資格認證」：

1.以麻醉方式區分：應以「局部麻醉」或「全身麻醉」來區分手術資格。一般美容手術以局部麻醉進行，特定美容手術（目前的十大特管手術）則以全身麻醉進行。

2.成立聯合內閣認證：建議由衛福部主持，全聯會統籌各醫學會，組成聯合內閣，執行美容內科及美容外科醫師的資格認證，並訂定落日條款。

紮實培訓標準：

1.一般美容手術：建議修滿20小時課程，完成10例指導下案例後取得認證。

2.特管美容手術：建議修滿32小時課程，完成20例指導下案例後取得認證。

3.換證機制：每三年修滿24小時認定的課程得換證成功。

莊醫師強調，目前許多醫美技術（如雙眼皮、眼袋等）都是醫師前輩主動參加國內外醫學會培訓、逐步傳承而來，不論外科或非外科醫師，只要具備熟練的無菌操作與縫合能力，都應被納入認證體系。紮實的訓練並認證，才是保障民眾手術安全的根本之道。

聲明稿原文如下：

2025-12-11 聲明稿

醫美手術應以安全為前提

以科別來認定美容手術，是確保民眾安全的作為嗎？

近日衛福部為民眾把關而大力整頓醫美，與各大醫學會召開多次協商會議，積極應對的用心大家有目共睹。然而，至關重要的議題「如何減少美容醫療併發症的發生？」衛福部提出解決方案卻略顯無力。斷定某些科別的醫生才能執行美容手術，其餘科別則禁止，這種以「科別」來認定美容手術醫師資格的標準，就是能精準降低下一起因手術併發症而釀成悲劇可能性的作為嗎？換言之，釀成手術併發症的關鍵原因，跟各科別養成教育的差異有關嗎？

七年前(2018年)，通過了第一次特管法法案。2025年11月14日頒下特管法修法草案，從提案、協商到決議，過程僅僅1個半月，未經充分討論而倉促修法，不免讓人擔心法案是否足夠完善。近日新消息，2026年1月1日將實施第二次修法，按照這種匆忙的步調，加上未必真正有切中要害的修訂，未來是否短期內又會再提出第三次修法，令人深感擔憂。

體形雕塑抗老化美容醫學會教育長莊堅文醫師指出，以抽脂為例，美容醫療併發症多起歸因於全身麻醉風險與醫師操作問題，相信看過多起醫美意外新聞報導的大家也心知肚明。全身麻醉進行抽脂手術可能會面臨三大險境，分別是脂肪栓塞、腹部穿孔及麻醉藥不良反應(包括惡性高熱及過敏性休克)。如果抽脂手術由全身麻醉改為局部麻醉，死亡率將會驟降至50萬分之1，機率微乎其微。從衛福部這次修法關鍵「以醫師科別決定手術資格」的角度來看，目前抽脂的醫療併發症多數是外科系專科醫師執行，那麼「手術風險跟部定專科的科別直接相關」的認知令人質疑，我認為「以科別界定手術資格」並沒有處理到手術併發症的根本原因。以腹部穿孔這項併發症為例，在局部麻醉意識清醒下做腹部抽脂手術，抽脂管只要刮到腹部肌肉上方的肌膜，受術者就會因疼痛而造成腹壁緊縮，抽脂管將被擋在肌肉之上，不會穿過肌肉而進入腹腔，這個安全保護機制，在全身麻醉之下已不存在，全麻做腹部抽脂手術，執行醫師憑藉時刻警覺而少了非常有利安全的自身安全保護，增加的手術風險不難理解，因此局部麻醉做腹部抽脂手術是相對安全的。如何有效降低手術併發症風險，關鍵在於規範醫師採用的技術標準，而非規範執刀者的所屬科別。

體雕學會教育長莊堅文醫師建議，為了精準打擊手術併發症發生率，修法的角度應轉向以局部麻醉或全身麻醉區分手術資格，一般美容手術是以局部麻醉進行(包括局部麻醉抽脂、隆鼻及臉部拉皮⋯等等手術)，特定美容手術則是以全身麻醉進行(指目前的十大特管手術)，法案開放執行手術的醫師，應以「資格認證」而非「科別認證」來界定，至於是否泛外科或泛內科就更與手術併發症風險無關了。熟知無菌操作及有熟練傷口縫合能力的醫師，是具備能力入門學習一般美容手術的。目前所有的部定專科都是以健保醫療為主，諸如雙眼皮、眼袋等手術，在目前醫師的養成教育裡並未提供這些課程，這些技術都是醫師前輩主動參加國內外各國醫美、美容外科等醫學會舉辦的醫學教育培訓課程，一點一滴逐步學習並傳承而來，得來不易，這些前輩包含非外科及外科醫師，達者為師，台灣醫美手術能有現在的水準，這些前輩功不可沒。

莊堅文醫師建議，由衛福部主持，全聯會統籌來組織各大醫學會，各派代表組成一個聯合內閣，執行美容內科及美容外科醫師的資格認證，同時訂定落日條款的辦理方法，完善各項規定。關於培訓方面，一般美容手術建議修滿20小時該科別的課程，如局部麻醉雙眼皮手術，完成10例指導下的案例，經審查通過以取得認證；特管美容手術建議修滿32小時該科別的課程，如全身麻醉腹部整形手術，完成20例指導下的案例，經審查通過以取得認證；繼續教育方面，每三年修滿24小時認定的課程得換證成功。紮實的訓練並認證，確保美容醫師的技術。

在此，以雙眼皮、抽脂及腹部整形為例，如果全台有1000位雙眼皮醫師、50位抽脂醫師或20位腹部整形醫師等等是透過資格認證取得合格證書，在網路公開透明揭露完整資訊下，民眾可以確實知道哪位合格醫師幫他執行該項手術，因為經過確實的專業訓練及資格認證，這才是保障民眾手術安全的根本之道。

體形雕塑抗老化美容醫學會

