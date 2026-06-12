衛福部偏鄉醫事計畫 北港高中3學生錄取近半公費生名額
衛福部今年偏鄉醫事人員養成計畫提供8個醫學系公費生名額，雲林縣北港高中姚力宏、吳宛芯、楊琇卉經二階段面試，分別錄取中國醫大、高雄醫大、中山醫大醫學系，一口氣拿下近半名額。3人12日表示家鄉醫療資源缺乏，希望透過此管道走上從醫之路，日後能夠在家鄉為大家服務。
衛福部醫事人員養成計畫分為原民、離島、偏鄉，偏鄉共有8個醫學系名額，分別為中國醫學大學1人、高雄醫學大學4人、中山醫學大學1人、國防醫學大學1人、義守大學1人。此計畫主要是培育公費生畢業後前往原民、離島、偏鄉地區服務，彌補醫療人員不足情況，服務年限10至15年。
北港高中應屆畢業生姚力宏、吳宛芯、楊琇卉，透過繁星計畫分別錄取台大化工系、台師大教育系、台南大資工系，但3人均對從醫有興趣，且符合設籍偏鄉、在偏鄉就讀至少6年的資格，學測成績也達到門檻，因此決定參加衛福部醫事人員養成計畫，經二階段面試，3人如願錄取醫學系。
錄取中國醫大的姚力宏表示，從國小就對理科有興趣，家鄉水林鄉的醫療資源缺乏，他從小就感受到偏鄉就醫的不便，因此即使繁星錄取台大，仍希望從醫服務偏鄉。
同樣來自水林鄉的楊琇卉，感受家鄉人口老化嚴重，但診所等醫療資源卻很不足，因此決定就讀醫學系，目標是家醫科，希望日後能回鄉為大家解決身體上的疑難雜症。
吳宛芯是元長鄉人，爺爺須要洗腎，但因醫療資源不足，只能到臨近鄉鎮，她提到，自己對生物很有興趣，希望透過醫事人員養成計畫，加入醫療人員行列，讓老人家不用為了看病東奔西跑。
北港高中校長江耀淇指出，為一圓3人醫師夢，特別安排校內老師、嘉義女中團隊、北港媽祖醫院院長吳錫金，共同輔導準備二階段面試，還請連加恩醫師與3人對談。3人順利錄取醫學系，激勵其他有志從醫的學生，即使來自偏鄉，只要付出努力，就有機會實現夢想。
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