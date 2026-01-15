衛福部備戰春節醫療 挹注16億平穩量能

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆春節將至，為確保連假期間民眾就醫權益與醫療量能平穩，衛福部啟動「115年春節醫療量能整備專案」，投入約16億元經費，推動四大策略，力求達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」目標。

衛福部昨日於行政院會進行「115年春節醫療量能整備專案」報告指出，四大核心策略，包括一是「提早因應」，提早盤點各院開診情形，新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導，確保即時掌握變動。二是「患者分流」，鼓勵醫院於大年初一至初三開設「傳染病特別門診」；6都13處「假日輕急症中心（UCC）」春節不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞。

廣告 廣告

三是「擴充春節醫療量能」，春節期間診察費與護理費100%加成，以鼓勵開診，並規定8成獎勵金發予第一線工作人員，實質感謝醫護辛勞。四是「強化區域聯防」，透過衛福部、地方衛生局及各區域緊急醫療應變中心（REMOC）及轉診網絡緊密聯繫，必要時啟動跨區協調與轉診分流，確保醫療網絡運作。

衛福部表示，民眾可多利用「全民健保行動快易通」App查詢鄰近診所，或「週日及國定假日輕急症中心」（UCC）開診資訊，將急診資源留給急重症病患。慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節期間（2月14至22日）者，可提前自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥，確保春節期間用藥不中斷。

行政院長卓榮泰聽取報告後表示，「健保春節加成獎勵政策」獎勵對象包括醫院、診所及社區藥局，相關加成與獎勵應實質回饋於第一線相關醫事人員，以肯定其專業付出，並穩定人力士氣。

衛福部說明專案規劃，確保連假期間民眾就醫權益與醫療量能平穩。（行政院提供）