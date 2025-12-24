衛福部元旦新制 加發弱勢補助、擴大長照給付對象

（中央社記者沈佩瑤台北24日電）衛福部今天公布多項元旦惠民新制，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最多新台幣1000元、擴大長照給付對象、強化獨居老人關懷服務、COVID-19疫苗全民接種等。

衛生福利部公布民國115年元旦新制，針對政府列冊低（中低）收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助外，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元生活補助，自115年1月起至116年1月底止，預計發給13個月，可照顧54萬5000人。

因應台灣正邁入超高齡社會，除原本長照2.0服務對象外，長照3.0長照服務的給付對象自115年1月1日起新增2類，分別為「全年齡失智且失能者」、「評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫（PAC）收案對象，且符合長照需要2級以上」。

衛福部強調，長照新制優化服務內容，提升長照服務可近性與品質，預估74.5萬人受惠。另外將強化獨居老人關懷服務計畫，與內政部攜手合作訪視70萬名獨居老人，主動掌握需求，分級提供關懷服務、送餐或安裝緊急救援裝置等服務，並推廣宣導提升全民關懷獨老意識。

疫苗政策方面，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗擴大全民接種。衛福部表示，將於115年1月1日至2月28日期間，開放滿6個月以上全民接種COVID-19疫苗，後續視擴大接種情形再評估是否延長。

加強照顧弱勢族群，衛福部指出，針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費1.5倍以上，未超過2.5倍者，除原有補助外，自115年1月至116年1月止，每人每月加發生活補助費500元。預計可照顧54萬人（含領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合子女生活津貼或子女教育補助者）。（編輯：張雅淨）1141224