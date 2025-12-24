衛福部元旦新制！生育補助拉高至10萬、胃癌納公費篩檢

衛福部。游騰傑攝



明（2026）年元旦起，衛生福利部多項攸關民眾健康、育兒、長照與醫療負擔的新制正式上路，涵蓋癌症篩檢、疫苗接種、長照給付、生育補助及健保住院自付額調整等。

胃癌篩檢首度納入公費

國健署宣布，自2026年1月1日起，45至74歲民眾可終身一次接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」公費篩檢，預估逾60萬人受惠；如檢測結果為陽性，請攜帶檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

長照3.0正式上路

長照3.0長照給付對象，除原本長照 2.0服務對象外，自2026 年1月1日起新增

以下2類：

1. 全年齡失智且失能者。

2. 評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫(PAC)收案對象，且符合長照需要 2級以上。預估74.5萬人受惠。

社安網2.0擴大照顧新生兒家庭與獨居長者

社家署指出，擴大育兒指導，將提前至產檢階段介入，提供育兒前準備工作、設備協助；同時擴大獨居老人關懷服務，目標2年內完成70萬名獨居長者訪視，依據生活情況進行分級，需求高者鼓勵安裝相關緊急救援服務設備，並提供環境改善、送餐等服務，需求等級不高者，則依情況安排不同程度的訪視頻率。

生育補助全面拉高至10萬元

國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付：每胎生育給付加生育補助至新臺幣10 萬元。未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母：每胎生育補助新臺幣10 萬元。雙生以上者，依比例增給。預估 115 年度國保生育給付人數為13,214 人，未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母7,144 人。

新冠疫苗限期擴大全民接種

疾管署宣布，明年1月1日至2月28日，開放滿6個月以上全民公費接種新冠疫苗。開放時間自明年1月1日至2月28 日止，後續視擴大接種情形再評估是否延長。

成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級

新型肺鏈疫苗（包括20價或21價）已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組決議，同意轉換單劑新疫苗（20價或21價）接種，取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）。

健保住院自付額上限調高

115 年保險對象於急性病房住院30日以內或於慢性病房住院 180 日以內，其應自行負擔費用之最高金額(即住院部分負擔上限)如下： 1. 同一疾病每次住院部分負擔上限：5萬7千元。 2. 全年累計住院部分負擔上限：9萬5千元。

健保署估算，影響人數約1.1 萬人，增加住院部分負擔金額約6198萬元。

醫美特管辦法與再生醫療雙法上路

新修正醫美特管辦法規定，醫師須完成PGY訓練才可執行雷射、針劑等醫美處置，高風險美容手術須具備大外科資格；同時「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」上路，明定非醫療機構不得執行再生醫療，且醫療機構執行再生技術或使用中央主管機關指定的再生製劑，應向中央主管機關申請核准。

弱勢族群加發生活補助

針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費1.5 倍以上，未超過2.5倍者，除原有補助外，自115 年1月至 116 年 1 月止（計13 個月）每人每月加發生活補助費500 元。預計照顧54 萬人。

