衛福部兒家署拚明年掛牌 強化青少年網路成癮防治

總統賴清德日前宣布衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，衛福部次長呂建德說，兒家署相關修法草案已送行政院，拚明年送進立院、正式掛牌運作，並將針對青少年網路成癮問題，跨部會進行處理。此外，明年長照3.0將上路，服務對象擴大納入年輕型失智患者，將強化就業支持，協助重返職場。

呂建德表示，各界關心兒家署設置進度，目前衛福部已將組織法修法草案送入行政院，希望明年送入立法院審查，並讓兒家署在明年正式掛牌運作，回應社會對兒少專責機構的期待。衛福部也將二次改組，對既有司署進行組織改造，符合社會需要、提升行政效能。

近年青少年網路成癮問題嚴重，針對澳洲近期立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體，呂建德表示，網路成癮問題不只台灣，也是全世界問題，網路過度暴露，可能導致兒少相關精神、自殺問題，基於兒少最佳利益原則，衛福部一定會做最好的處理，未來兒家署成立後，也會和NCC等單位共同討論，強化相關處置。

另外，長照3.0明年上路，將擴大服務對象，納入50歲以下年輕型失智者與青壯年中風失能個案。呂建德說，對青年失智者來說，最重要就是保護就業權，個案確診後的職務再設計很重要，衛福部會與勞動部密切合作；也會與國健署合作，提高青年對失智症的自我認識。

呂建德指出，長照3.0除了將全齡失智者納入給支付，也設有「失智症防治照護政策綱領3.0」專章，重點包括失智照護資源布建、不同失智程度適切照護、年輕型失智症多元照護、失智專業人才培訓等，以持續優化我國失智照護政策。

呂建德說，長照3.0也將完善失智照顧服務，明年起依病程提供服務，極輕度、輕度且具行動能力，可至失智據點，併有BPSD可至權責型失智據點；符合長照需要等級者，可使用居家服務、社區式照顧服務等；如有24小時密集照顧需求者，可至失智團屋及住宿式機構失智專區。

