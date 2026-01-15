衛福部公布春節看診規劃 傳染病特別門診初一起連開3日

今年春節共有9天連假，為因應屆時民眾醫療需求，衛福部今日公布所屬醫院春節期間看診規劃。其中針對呼吸道及腸胃道等傳染病，將由急救責任醫院於初一至初三開設「傳染病特別門診」。

此外，台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等13處假日輕急症中心，春節期間僅除夕、初五兩日休息，其餘7日皆有開診，開診科別包含內兒科、外（骨）科。

另外，衛福部也在春節期間放寬慢性病患者領藥與就醫規定，若病患原訂回診日或連續處方箋給藥用罄日介於2月14日至22日之間，則自1月31日起即可回診、領藥。

衛福部指出，預估本次春節期間急診就醫人次將為平日1.5至1.7倍，其中又以非重症為大宗。衛福部已設有急診監測7項指標強化調度，並請藥商提高季節性傳染病藥品安全庫存及供給量。

而在獎勵醫療院所春節看診方面，衛福部也宣布投入16億元作為醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，其中診察費、護理費將100%加成，並規定8成獎金要提供給第一線工作人員。