衛福部公布第3波名單 醫美偷拍診所增至21家！

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宜蘭光澤診所遭裁罰50萬元並停業6個月，成為衛生福利部第三波公布名單中新增的一家，全台累計受裁處的醫美診所已達21家。根據《ETtoday新聞雲》報導，衛福部醫事司簡任技正呂念慈於11日說明，截至6月10日，全台稽查診所家數累計已達1761家次。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈於11日說明，截至6月10日，全台稽查診所家數累計已達1761家次。(圖/新北市衛生局)

針孔偷拍事件爆發後，全台22縣市針對隱私高風險的醫美診所展開大規模稽查行動。衛福部自5月27日起，正式於醫事查詢系統的美容醫學專區建立「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，每周滾動更新一次，供民眾查閱。

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宜蘭光澤診所被衛生局依《醫療法》第108條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」認定違規，依法裁處最高額度新台幣50萬元罰鍰，並予以停業6個月處分。相較前一周的1356家次，本周稽查量增加405家次，顯示稽查力道持續加強。

呂念慈表示，全台西醫基層、中醫及牙科診所總數約逾2萬家，醫美診所雖為此波稽查的主要對象，但稽查範圍並不侷限於此，後續將持續擴及其他類型診所，以確保民眾就醫隱私權益獲得保障。

目前衛福部公布的21家受裁罰醫療機構名單如下：台北市大安區光澤診所、台北市中山區南京愛爾麗診所、台北市大安區愛爾麗診所、台北市松山區三民光澤診所、新北市林口區林口愛爾麗診所、新北市永和區愛爾麗診所、新北市新莊區新莊愛爾麗診所、新北市板橋區光澤診所、新北市板橋區板橋光澤診所、新北市板橋區板橋愛爾麗診所、新北市新莊區新莊光澤診所、台中市南屯區光澤診所、台中市西區聖宜時尚診所、台中市西區聖宜診所、台南市中西區研醫明診所、高雄市三民區光澤診所、高雄市左營區君綺美形診所、高雄市左營區博愛愛爾麗診所、高雄市新興區愛爾麗診所、高雄市左營區維馨乳房外科醫院，以及本次新增的宜蘭縣光澤診所。

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