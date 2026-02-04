衛福部公布2月新制 慢箋可提前領藥！多項新藥給付規定同步上路

【健康醫療網／記者林則澄報導】為了因應115年農曆春節連假（2月14日至22日）就醫等需求，衛生福利部公布多項攸關民眾權益的新措施，包括鼓勵醫院與診所春節開診、設置假日輕急症中心分流急診量能，而領有慢性病連續處方箋者，也可在春節前14天提前回診領藥。此外，中央健康保險署同步公告多項藥品給付規定，於2月1日起生效，涵蓋神經性膀胱過動症、慢性骨髓性白血病、泛視神經脊髓炎、轉移性大腸直腸癌等治療選項更新。

初一到初三開「傳染病特別門診」助分流

在春節就醫安排方面，疾病管制署規畫「115年農曆春節傳染病特別門診獎勵計畫」，獎勵急救責任醫院於初一至初三（2月17日至19日）開設傳染病特別門診，希望兼顧連假就醫權益並協助急診分流。

此外，健保署也推出「115年度全民健康保險春節加成獎勵方案」，鼓勵醫療院所於9天連假期間維持門診、住院與急診量能，其中門診除夕到初三（2月16日至19日）診療費、藥服費加成100%，初四、初五（2月20日、21日）加成50%，其餘連假加成30%；住院與急診則加成100%。

慢性病族群注意 慢箋可提前14天回診領藥

針對慢性病族群，健保署也公告「115年農曆春節慢性病病人提前領藥措施 」，若原本回診時間落在春節連假，或連續處方箋用藥用罄日介於2月14日至22日，可自春節前14天（1月31日起）提前回診領藥或預領下次用藥，避免連假期間因就醫不便而中斷，粗估115年春節前10日（114年1月15日至114年1月24日）慢性病連續處方箋領藥人數約為146萬人。

13家「週日與國定假日輕急症中心」春節開診

另為降低輕症民眾擠進大醫院急診的狀況，健保署公布「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」春節開診資訊，北中南（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄）共13家院所於春節期間多數天別（除夕、初五未開設）提供每日8時至24時的內兒科、外（骨）科門診，並以人力費用雙倍支付、醫療費用加成等方式鼓勵開診。

至於2月起上路的健保給付與規定調整，健保署公告多項藥品條件更新，例如針對脊髓病變引起逼尿肌過動症及尿失禁者，含A型肉毒桿菌毒素藥品（BOTOX）放寬尿動力學檢查規定，由「每年需附檢查」改為「首次申請需附檢查」；另新增或修訂的給付項目也涵蓋bosutinib用於費城染色體陽性慢性骨髓性白血病、inebilizumab用於泛視神經脊髓炎需要救援治療的復發成人病人（復發頻率條件調整）、panitumumab與cetuximab在轉移性大腸直腸癌等適應症的療程條件放寬、repotrectinib用於ROS1陽性非小細胞肺癌治療後惡化的接續治療，及nivolumab合併化療擴增至部分食道鱗狀細胞癌與泌尿道上皮癌第一線治療條件等。

乳癌照護品質方案同步推動 收案與登錄分階段獎勵

此外，健保署也同步推動「乳癌照護品質提升方案」，此方案於115年1月1日起生效、2月公布，收案對象涵蓋新診斷或首次復發乳癌個案，透過診療團隊共同照護與登錄照護資料，建立全國性照護基準數據，並以分階段獎勵方式鼓勵提升照護品質與追蹤連續性。

